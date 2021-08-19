Dünya MSB duyurdu 2 PKKlı etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB duyurdu: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB duyurdu: 2 PKKlı etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terörle mücadelemiz Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, biri Fırat Kalkanı diğeri Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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Sivas’ta F-16’nın prova uçuşu nefes kesti
Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 4 Eylül'de yapılacak olan etkinlikler öncesi Muharip Uçağı F-16 prova uçuşu yaptı. Kentin farklı noktalarından görülebilen uçuş izleyenleri heyecanlandırdı. Tarihi kent meydanında bulunan vatandaşlar nefes kesen uçuşu cep telefonu kameralarıyla da kayıt altına almayı unutmadı.


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