Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Rasulayn bölgesinde 33 adet 120 mm'lik havan mermisi bulundu

Barış Pınarı Bölgesi'ndeki çocuklar okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden, ''Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor'' açıklamasıyla bir video yayınladı. Videoda mutluluklarını anlatan çocuklar, Türkiye'ye ve Türk askerine teşekkür ediyor.