Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Rasulayn bölgesinde 33 adet 120 mm'lik havan mermisi bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn bölgesinde 33 adet havan mermisi tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Barış Pınarı Bölgesi’nde arama-tarama faaliyetlerini sürdüren komandolarımız, Rasulayn bölgesinde 33 adet 120 mm’lik havan mermisi tespit etti. Bulunan havan mermileri METİ timlerimiz tarafından tahrip edildi."
Barış Pınarı Bölgesi’nde arama-tarama faaliyetlerini sürdüren komandolarımız, Rasulayn bölgesinde 33 adet 120 mm’lik havan mermisi tespit etti. Bulunan havan mermileri METİ timlerimiz tarafından tahrip edildi. pic.twitter.com/Xy9SR5mAup
Barış Pınarı Bölgesi’nde arama-tarama faaliyetlerini sürdüren komandolarımız, Rasulayn bölgesinde 33 adet 120 mm’lik havan mermisi tespit etti. Bulunan havan mermileri METİ timlerimiz tarafından tahrip edildi. pic.twitter.com/Xy9SR5mAup— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 6, 2020