Dünya Milli Savunma Bakanlığı açıkladı Rasulayn bölgesinde 33 adet 120 mmlik havan mermisi bulundu
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: Rasulayn'da 33 havan mermisi tahrip edildi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Rasulayn bölgesinde 33 adet 120 mm'lik havan mermisi bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da 33 adet 120 milimetrelik havan mermisinin tahrip edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Ele geçirilen hava mermileri.
Ele geçirilen hava mermileri.

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn bölgesinde 33 adet havan mermisi tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Barış Pınarı Bölgesi’nde arama-tarama faaliyetlerini sürdüren komandolarımız, Rasulayn bölgesinde 33 adet 120 mm’lik havan mermisi tespit etti. Bulunan havan mermileri METİ timlerimiz tarafından tahrip edildi."

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