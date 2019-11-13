Dünya MSBden duygulandıran paylaşım
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB'den duygulandıran paylaşım

MSB'den duygulandıran paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde yaşayan yaşlı bir kadının elini öpen askerin fotoğrafını paylaştı.

Haber Merkezi İHA
Rasulayn bölgesinde görev yapan Mehmetçik yaşlı bir kadının elini öptü.
Rasulayn bölgesinde görev yapan Mehmetçik yaşlı bir kadının elini öptü.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, "11 Kasım 2019 Rasulayn. Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir" notuyla paylaşılan fotoğrafta Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Rasulayn bölgesinde görev yapan Mehmetçik yaşlı bir kadının elini öpüyor.

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