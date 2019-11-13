MSB'den duygulandıran paylaşım

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, "11 Kasım 2019 Rasulayn. Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir" notuyla paylaşılan fotoğrafta Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Rasulayn bölgesinde görev yapan Mehmetçik yaşlı bir kadının elini öpüyor.

11 Kasım 2019 Rasulayn...“Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir!”🇹🇷 #MSB#TSK 🇹🇷 pic.twitter.com/jdnQccnGbo

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2019

DÜNYA Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad'da yol ve elektrik hizmeti çalışmaları sürüyor