Dünya Muhammed Dahlanın BAEdeki faaliyetlerine yasak
ORTADOĞU

Muhammed Dahlan'ın BAE'deki faaliyetlerine yasak

Türkiye ile normalleşme dönemine giren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 'Orta Doğu'nun kiralık katili' olarak tanınan Muhammed Dahlan’ın siyasi, medya ve güvenlik alanlarındaki faaliyetlerini engelledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Muhammed Dahlanın BAEdeki faaliyetlerine yasak
​Muhammed Dahlan

Geçen hafta Mısır’a yerleşme talebi kabul edilmeyen Orta Doğu’nun kiralık katili Muhammed Dahlan’a bir şok da BAE’den geldi.

Diriliş Postası'nın Arap medyasına dayandırdığı habere göre; Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in güvenlik danışmanı Muhammed Dahlan’ın BAE’deki tüm siyasi, medya ve güvenlik alanındaki faaliyetlerinin durdurulduğu iddia edildi.

Filistin’den BAE’ye firar eden Muhammed Dahlan’ın zor zamanlar geçirdiği ve faaliyetlerinin yasaklandığı öne sürüldü.

Darbeyi Prens Selman ve Dahlan planlamış
DÜNYA
Darbeyi Prens Selman ve Dahlan planlamış

MEDYA VE SEYAHAT YASAK

Ayrıca Filistin, Mısır, Sudan ve İsrail ile normalleşme konularında Abu Dabi için yönettiği dosyaların tümü Tahnun bin Zayed’in kontrolünde olmak şartıyla sınırlandırıldı. Kaynakların verdiği bilgiye göre Abu Dabi yönetimi, Dahlan’a yeni talimatlara uyma konusunda uyarıda bulundu.

  • Bu çerçevede Dahlan’ın medyada görünmemesi, yardımcılarıyla özel toplantılar yapmaması ve BAE yönetiminin izni dışında ülkeden ayrılmaması gerekiyor. Tüm bunların yanı sıra Dahlan’ın ev hapsine benzer bir şekilde konutundan daha az ayrılması, evinin önündeki güvenlik güçlerinin sayısının artırılması ve Dahlan’ın ailesinin ülke içindeki hareketlerinin izlenmesi talimatı verildiği ifade ediliyor.

Dahlan için kırmızı bülten: Ortadoğu'nun kiralık katilinin dosyası kabarık
DÜNYA
Dahlan için kırmızı bülten: Ortadoğu'nun kiralık katilinin dosyası kabarık

KRİZLERDE OYNADIĞI ETKİN ROLLE TANINIYOR

Birleşik Arap Emirlikleri'nin "Truva Atı" olarak çalışan Muhammed Dahlan, darbe, iç çatışma ve krizlerde oynadığı etkin rolle tanınıyor.

Dahlan, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek", "askeri ve siyasal casusluk" gibi suçlamalarla Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoriye eklenmesiyle yeniden gündeme geldi.

Filistin'den kaçtıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yerleşen Dahlan, burada BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in güvenlik danışmanı rolüyle BAE'nin "Yemen'den Libya'ya, Filistin'den Afrika'ya" yıkıcı politikalarını hayata geçirmekte başrol oynadı.

Dahlan örgütüne operasyon: BAE’nin Filistin’deki adamları tutuklandı
DÜNYA
Dahlan örgütüne operasyon: BAE’nin Filistin’deki adamları tutuklandı
Fransızlar sokağa döküldü

Fransızlar sokağa döküldü

​Macron'u 200 farklı şehirde protesto ettiler.
İzmirde deniz yeşile büründü

İzmir'de deniz yeşile büründü

"Bu manzarayı görünce üzülüyoruz"
İsrailden İrana Karabağ yalanlaması: Aptalca

​Kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

​Türkiye'nin 5 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

AK ​Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki törende konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.