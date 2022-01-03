Dünya Münbiçte aşiretler PKKya baş kaldırdı
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Münbiç'te aşiretler PKK’ya baş kaldırdı

Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç kentinde her gün yeni bir tutuklama, işkence ve taciz ile karşılaşan halkın PKK’ya yönelik öfkesi giderek büyüyor. Yaşanan son iki olay sonrasında kentin önde gelen aşiretleri isyan bayrağını çekerek sokaklara döküldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Münbiçte aşiretler PKK’ya baş kaldırdı ​
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Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç kentinde her gün yeni bir tutuklama, işkence ve taciz ile karşılaşan halkın PKK’ya yönelik öfkesi giderek büyüyor. Yaşanan son iki olay sonrasında kentin önde gelen aşiretleri isyan bayrağını çekerek sokaklara döküldü.

İŞKENCEDEN HAFIZASINI KAYBETTİ

Kentin en güçlü aşireti El-Bobana’nın üyelerinden Anin Abdullah adlı genç yaklaşık 40 gün önce PKK’nın Suriye koluna ait bürolarda örgütün sembolleri ve liderlerini eleştirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Anin Abdullah
Anin Abdullah

Günlerce ağır işkenceler gören genç, hafızasını kaybetti ve durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Aşiretin onlarca üyesi El-Hayat Hastanesi önünde toplanarak sorumluların hesap vermesini istedi. Aşiret üyeleri, sorumlular hesap verene kadar eylemlerin devam edeceğini duyurdu.

EVİ YIKTILAR KADINI DÖVDÜLER

Diğer bir olayda da Münbiç’in merkezindeki Ammar bin Yasir Camii yakınında El-Bosultan aşireti üyelerine ait bir ev PKK’lı teröristler tarafından yıkıldı. Evde yaşayan 3 kişi tutuklanırken aşiret ütesi bir kadın da terörist tarafından dövüldü.

El-Bosultan aşireti üyeleri de bu olaya büyük tepki göstererek bir açıklama yayınladı. “Münbiç’i işgal edenlerin ya da sözde fiili otoritenin küstahlığı ve saygısızlığı bir vatandaşın evini yıkarken kadınlara saldırması noktasına geldi” denilen açıklamada bu olayın hesabı sorulmadan üstünün kapatılmasına izin vermeyeceklerini duyurdu. Aşiret, saldırganlar mahkemeye çıkarılmazsa PKK’ya karşı başka seçeneklere başvuracakları konusunda uyardı.

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