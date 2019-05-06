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Dünya Mursi hapishanede 7nci ramazanını geçiriyor
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Mursi hapishanede 7'nci ramazanını geçiriyor

Mursi hapishanede 7'nci ramazanını geçiriyor

Darbeyle görevinden uzaklaştırılan, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, hapishanedeki 7. ramazan ayına girdi. Muhammed Mursi'nin ailesinden yazılı açıklama, "Mursi, kasıtlı bir karartma ve kuşatma altında zorla kaybedildi" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muahmmed Mursi.
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muahmmed Mursi.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, darbeyle görevinden uzaklaştırıldığı 2013'ten bu yana hapishanedeki 7. ramazan ayına girdi.

  • Ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, keyfi şekilde hapsedilen Mursi'nin tek kişilik hücrede alıkonulduğu, ziyaretine izin verilmediği, tam bir izolasyona tabi tutulduğu vurgulandı.

"Mursi, kasıtlı bir karartma ve kuşatma altında zorla kaybedildi." ifadesine yer verilen açıklamada, bunun Mursi'nin hapishanedeki 7. ramazanı olduğu hatırlatıldı.

Oğlu Usame'nin hücresindeki 3. ramazanı

Açıklamada, Mursi'nin oğlu Usame Mursi'nin de babasını ve anayasal meşruiyeti savunduğu için üç ramazandır hapishanede tek kişilik hücrede tutulduğu kaydedildi.

  • Muhammed Mursi'nin sağlık durumu ve diğer koşullara ilişkin pek bilgileri olmadığını ifade eden aile, Mursi'ye yapılanların Mısır'da ve tüm dünyada hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Mursi ailesi, dünyanın tüm özgür vicdanlarına, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm insan hakları kuruluşlarına, özgürlük ve direnişe önem veren herkese insan hakları ihlallerine odaklanmaları çağrısı yaptı.

Açıklamada ayrıca, İslam ümmetinin gerçek bir felaketin içinde olduğu, Filistin davasına karşı kurulan tüm komplolara rağmen Arap ve İslam ümmetinin ilk meselesi olarak kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Mısır'da Mursi'nin cumhurbaşkanlığı görevini sürdürdüğü 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı olan şimdiki Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi askeri darbeyle ülke yönetimine el koymuştu.

Darbenin ardından alıkonulan Mursi, hakkında açılan davaların 4'ünde toplam 48 yıl hapse mahkum edilmişti. Mursi hakkındaki 2 davada ise yargı süreci devam ediyor.

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