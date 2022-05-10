Musk: Ölürsem Rusya'dan bilin

Rusya’nın uzay dairesi Roscosmos’un başkanı Dmitri Rogozin, ABD’li teknoloji milyarderi Elon Musk’ı Ukrayna’ya uydu üzerinden internet sağlamasının sonuçları olacağı konusunda tehdit etti. Mesajlaşma platformu Telegram üzerinden bir paylaşım yapan Rogozin, Musk’ın “Ukrayna’daki faşist güçlere askeri iletişim aracı sağladığını” iddia etti. Musk da Twitter hesabından “Eğer gizemli koşullar altında ölürsem sizi tanımak güzeldi” şeklinde imalı bir paylaşımda bulundu.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, SpaceX adlı uzay firmasının sahibi olan Musk’tan Starlink adlı uydu internet sistemini Ukrayna’nın kullanımına açmasını istemiş, Musk da bu talebe olumlu yanıt vermişti.

Dmitri Rogozin

Roskosmos Başkanı Rogozin, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın önde gelen savunucularından biri. Rogozin önceki günkü bir paylaşımında da “Rusya, bir nükleer savaşta NATO ülkelerini yarım saat içinde yok edebilir” demişti.

Twitter’ın gelirini 5 yılda katlayacak

New York Times’ın haberine göre Musk, 2028 yılına kadar Twitter’ın gelirlerini 26,4 milyar dolara çıkarabileceğini belirtti. Musk daha önce sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için “cüzi ücretleri” olabileceğini açıklamış, Twitter’ın “standart kullanıcılar için” ücretsiz olmaya devam edeceğini vurgulamıştı.

Japonya yok olacak

Öte yandan Musk’ın Japonya’yla ilgili sosyal medya paylaşımı tartışma konusu oldu. Musk, Twitter hesabından “Eğer doğum oranının ölüm oranını geçmesini sağlamak için bir şeyler değişmezse, Japonya’nın varlığı er ya da geç sona erecek. Bu, dünya için büyük bir kayıp olur” ifadelerini kullandı.

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