Müslüman ve Yahudiler endişeli: İngiltere koronavirüs kurbanlarını yakma planı yapıyor

İngiltere'de Müslüman ve Yahudiler, hükümetin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetlerini yakma planından endişe ediyor.

Kovid-19'la mücadele kapsamında parlamentoya sunulan tasarıda, hükümete cesetleri yakma yetkisi verecek bir madde de yer alıyor.

Müslüman ve Yahudilerin inançlarına uymadığı için karşı çıktığı tasarıda, "Bedenin imhası için kişisel seçime mümkün olduğunca saygı duyulacaktır." ifadesi yer alıyor.

Ancak aynı metinde "uygun bir alternatifin bulunmadığı durumlarda, cesedin gömülmesine veya yakılmasına karar verilebileceği" belirtiliyor.

"Kimsenin hafife aldığı bir şey değil"

İngiltere Müslüman Konseyinden yapılan açıklamada, tasarının bazı olağanüstü durumlarda dini defin usüllerini etkileyebilecek hükümler içerdiği belirtilerek, "Bu, kimsenin hafife aldığı bir şey değil ve endişelerimizin dikkate alındığından emin olmak için çok çalıştığımız konusunda toplumumuzu temin etmek istiyoruz" ifadesine yer verildi.

Dinlerde defnin önemi ve risklerin nasıl azaltılabileceği konusunda diğer inanç gruplarıyla birlikte çalışıldığı vurgulanan açıklamada, Müslümanlar da yerel düzeyde diğer inanç grupları, topluluklar, yerel ve ulusal hükümet kurumları ile olumlu bir diyalog geliştirmeye çağrıldı.

Yahudiler de tepkili

İngiltere Yahudi Temsilciler Kurulu da önerilen zorunlu yakmaya tepki gösterdi. Hükümeti cenazelerde dini geleneklere saygı göstermeye çağıran Kurul Başkanı Marie van der Zyl, "Bu salgına yenik düşenler için istedikleri şekilde defnedileceklerini bilmeleri önemli." dedi.

Müslümanlar ve bazı Hıristiyan grupların da benzer inançlara sahip olduğuna işaret eden Van der Zyl, İngiltere Yahudilerinin büyük bir çoğunluğunun ölen kişinin yakılması değil, gömülmesi gerektiğini düşündüğünü vurguladı.

Hükümeti, tasarıda yerel yetkililere cenazelerin tesliminde dini inançları dikkate alma yetkisi verecek şekilde değişikliğe gitmeye çağıran Van der Zyl, "Cesetlerin yakılması sadece acılı ailelerin üzüntüsünü artıracağı gibi temel dini özgürlükleri de ihlal edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

FOTOĞRAF 32 4 milyonluk nüfusuyla ülkenin en büyük eyaletlerinden biri olan Doğu Azerbaycan'ın merkezi Tebriz'de şu ana kadar 756 vaka tespit edilirken, bunlardan 72'si hayatını kaybetti. İran'ın önemli ticari ve sanayi bölgelerinden biri olan Tebriz kentinin en işlek merkezlerinde pek fazla kimsenin olmaması ve insanların evlerinden çıkmaması dikkati çekiyor. Şehirde belediyeye ait araçlardan halka evlerinden çıkmamaları yönünde anonslar yapılıyor. Önceki yıllarda Nevruz Bayramı nedeniyle akrabalarının ve tanıdıklarının ziyaretine gidenler nedeniyle kalabalık olan sokaklar ve caddeler bu bayramda bomboş kaldı. Şehir, gidiş-gelişlerin, ziyaretlerin ve kalabalıkların en fazla olduğu Nevruz Bayramı'nda bile koronavirüs nedeniyle adeta hayalet kente dönüştü. Bu arada, eyaletteki restoran ve dinlenme tesislerinin de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olacağı belirtildi. İran'ın koronavirüsle mücadelesi <br> <br> Son verilere göre yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 1556 ve vaka sayısının 20 bin 610'a ulaştığı İran'da hükümet yetkilileri, ABD yaptırımlarının bu salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını savunuyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüşerek ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini dile getirmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD halkına hitaben yazdığı açık mektupta, ülkesine yönelik yaptırımların son bulması için Washington yönetimine baskı yapılmasını istemişti. Ruhani, ABD yönetiminin uyguladığı yaptırımların ülkesinin Kovid-19'la mücadelesine engel olduğunu ve can kayıplarına yol açtığını belirterek, ABD tarihine daha fazla kara sayfa eklenmesine izin vermeyin. ifadesini kullanmıştı. İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle "hayalet kent"e döndü İran'ın kuzey batısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinin merkez şehri Tebriz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle "hayalet kent"e döndü. BiP'te paylaş

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Değişiklik önergesi verildi

Öte yandan İşçi Partisinden Naz Şah, inanç gruplarına istisna tanınmasına olanak sağlayan bir değişiklik önergesi sundu.

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Şu anda 100 parlamento üyesinden destek aldığını ancak daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Şah, "Müslüman ve Yahudi cemaatleri, bu düzenlemenin sevdiklerinin gömülmek yerine yakılmasına neden olabileceğinden endişe ediyor. Değişiklik önergem bu kaygıya cevap veriyor ve topluluklara yasal koruma sağlıyor" dedi.

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Sağlık Bakanı halkı uyardı

Bugün görüşülmeye başlanacak tasarı, hükümete gerektiğinde insanların hareketlerini kısıtlama yetkisi de veriyor.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, gün içinde yaptığı açıklamada, hükümetin ihtiyaç duyması halinde daha güçlü tedbirleri hayata geçireceğini belirterek, "Daha ileri gitmemiz gerekirse bunu yaparız" diye konuştu.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dün 48 artarak 281 olmuştu.