Fransa'da Müslümanlara zulüm devlet politikası oldu

Fransa’da 25 Eylül’de Hz. Muhammed’e hakaret içerikli karikatürler yayımlayan Charlie Hebdo dergisinin eski binasının bulunduğu muhitte düzenlenen saldırının ardından, ülkede “ayrılıkçı İslam anlayışı” adı altında oluşan dalga, devlet eliyle Müslümanlara, camilere, İslami kuruluş ve derneklere yönelik baskıların artmasıyla sonuçlandı.
İki yüzden fazla kişi sınır dışı edilecek
Öğrencilerine Hz. Muhammed’e hakaret içerikli karikatürleri gösteren bir öğretmenin öldürülmesiyle Müslümanlara yönelik baskılar iyice arttı, 200’den fazla kişinin ülkeden sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı, 50’den fazla İslami dernek ve kuruluş incelemeye alındı. Birçok cami ve dernek kapatılırken, İçişleri Bakanlığı, “radikalleşme ve İslamcılıkla mücadele” adıyla ihbar hattı kurdu.
Dört çocuk 11 saat sorgulandı
- Paris’in İslamofobik tavrının halka yansımasıyla, iki Müslüman kadın Eyfel Kulesi yakınlarında bıçaklandı, Anger kentinde de 22 Ekim’de Ürdünlü iki kardeş ırkçı şiddete maruz kaldı. İslamofobik saldırılardan camiler de nasibini aldı. Bir cami kundaklama girişimine maruz kaırken, bir camiye tehdit içerikli mektup gönderilirdi, bir başka camiye ise domuz kafası bırakıldı. Öldürülen öğretmen için okullarda zorunlu kılınan anma törenlerinde, ülke genelinde 400’den fazla öğrenci istendiği şekilde katılım göstermediği için terör soruşturması ya da disiplin soruşturmasına tabi kılındı. Albertville kentinde, 10 yaşlarında 4 çocuk, karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle gözaltına alınıp 11 saat karakolda sorgulandı.
30 YILLIK DERNEĞE SALDIRI
- Ülkedeki İslamofobik saldırıların son hedefi Paris’teki Türkiyeli Yurttaşlar Meclisi adlı dernek oldu. 30 yılı aşkın süredir faaliyette bulunan derneğe gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Caminin duvarına spreyle “İslam=Mort (Ölüm)” şeklinde yazı yazıldı. Dernek Başkanı Ümit Metin, söz konusu çirkin saldırıyı mahalle karakoluna bildirdiklerini söyledi. Metin, “Böyle bir durumu derneğimize beklemiyorduk. Ama 1 yıldan beri tedirginiz. Tedirginiz, çünkü Müslüman düşmanlığı gittikçe yükselmekte. Son yaşanan barbar saldırılardan sonra daha da bir şekilde bunu kullanılarak Müslüman düşmanlığına dönüştü ve bu çok tehlikeli. Bu şekilde yansıması toplumda gittikçe şiddetleşen davranışlara yol açabilir” diye konuştu.