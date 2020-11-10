Fransa'da Müslümanlara zulüm devlet politikası oldu

Paris'te Türk derneğine alçak saldırı: Duvara "İslam=Mort (ölüm)" yazısı yazıldı

Paris'teki Türkiyeli Yurttaşlar Meclisi adlı derneğin duvarına 'İslam=Mort (ölüm)' yazılarak spreyle saldırı gerçekleştirildi. Türkiyeli Yurttaşlar Meclisi Başkanı Ümit Metin, 'Böyle bir durumu derneğimize beklemiyorduk. Ama bir yıldan beri tedirginiz. Çünkü Müslüman düşmanlığı gittikçe yükselmekte. Bu tip olaylar, bu tip saldırılar bizi korkutmuyor' dedi.