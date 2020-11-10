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Dünya Fransada Müslümanlara zulüm devlet politikası oldu
AVRUPA

Müslümanlara zulüm devlet politikası oldu

Fransa'da Müslümanlara zulüm devlet politikası oldu

Fransa’da İslâm karşıtı dalga, Müslümanlara, camilere, İslâmî kuruluş ve derneklere devlet eliyle baskı ve zulme dönüştü. Ülkede 200’den fazla Müslüman için sınır dışı kararı çıktı, 50’den fazla İslâmî dernek incelemeye alındı, birçok cami ve dernek kapatıldı. 10 yaşlarındaki 4 çocuk, inançları dolayısıyla karakollarda sorgulandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa'da Macron zulmü devam ediyor, Müslümanlara baskı devlet politikası haline geldi.
Fransa'da Macron zulmü devam ediyor, Müslümanlara baskı devlet politikası haline geldi.

Fransa’da 25 Eylül’de Hz. Muhammed’e hakaret içerikli karikatürler yayımlayan Charlie Hebdo dergisinin eski binasının bulunduğu muhitte düzenlenen saldırının ardından, ülkede “ayrılıkçı İslam anlayışı” adı altında oluşan dalga, devlet eliyle Müslümanlara, camilere, İslami kuruluş ve derneklere yönelik baskıların artmasıyla sonuçlandı.

Fransız Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı
GÜNDEM
Fransız Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı

İki yüzden fazla kişi sınır dışı edilecek

Öğrencilerine Hz. Muhammed’e hakaret içerikli karikatürleri gösteren bir öğretmenin öldürülmesiyle Müslümanlara yönelik baskılar iyice arttı, 200’den fazla kişinin ülkeden sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı, 50’den fazla İslami dernek ve kuruluş incelemeye alındı. Birçok cami ve dernek kapatılırken, İçişleri Bakanlığı, “radikalleşme ve İslamcılıkla mücadele” adıyla ihbar hattı kurdu.

Macron ateşle oynuyor: Hz. Muhammed'e hakaret karikatürlerini devlet binalarına yansıttı
DÜNYA
Macron ateşle oynuyor: Hz. Muhammed'e hakaret karikatürlerini devlet binalarına yansıttı

Dört çocuk 11 saat sorgulandı

  • Paris’in İslamofobik tavrının halka yansımasıyla, iki Müslüman kadın Eyfel Kulesi yakınlarında bıçaklandı, Anger kentinde de 22 Ekim’de Ürdünlü iki kardeş ırkçı şiddete maruz kaldı. İslamofobik saldırılardan camiler de nasibini aldı. Bir cami kundaklama girişimine maruz kaırken, bir camiye tehdit içerikli mektup gönderilirdi, bir başka camiye ise domuz kafası bırakıldı. Öldürülen öğretmen için okullarda zorunlu kılınan anma törenlerinde, ülke genelinde 400’den fazla öğrenci istendiği şekilde katılım göstermediği için terör soruşturması ya da disiplin soruşturmasına tabi kılındı. Albertville kentinde, 10 yaşlarında 4 çocuk, karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle gözaltına alınıp 11 saat karakolda sorgulandı.

Fransız faşizmi
DÜNYA
Fransız faşizmi

30 YILLIK DERNEĞE SALDIRI

  • Ülkedeki İslamofobik saldırıların son hedefi Paris’teki Türkiyeli Yurttaşlar Meclisi adlı dernek oldu. 30 yılı aşkın süredir faaliyette bulunan derneğe gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Caminin duvarına spreyle “İslam=Mort (Ölüm)” şeklinde yazı yazıldı. Dernek Başkanı Ümit Metin, söz konusu çirkin saldırıyı mahalle karakoluna bildirdiklerini söyledi. Metin, “Böyle bir durumu derneğimize beklemiyorduk. Ama 1 yıldan beri tedirginiz. Tedirginiz, çünkü Müslüman düşmanlığı gittikçe yükselmekte. Son yaşanan barbar saldırılardan sonra daha da bir şekilde bunu kullanılarak Müslüman düşmanlığına dönüştü ve bu çok tehlikeli. Bu şekilde yansıması toplumda gittikçe şiddetleşen davranışlara yol açabilir” diye konuştu.

Fransa’da baskı ve tehditler artıyor
DÜNYA
Fransa’da baskı ve tehditler artıyor
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