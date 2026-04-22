Müzakere askıda ateşkes sürüyor

ABD ile İran arasında varılan ateşkes anlaşmasının süresi dün gece dolmasına saatler kala ABD Başkanı Donald Trump tarafından uzatılırken, müzakerelerdeki çıkmaz devam ediyor.





İRAN 'KATILMIYORUZ' DEDİ, TRUMP ATEŞKESİ UZATTI

İran basını, İran’ın Pakistan aracılığıyla ABD’ye bugün İslamabad’da gerçekleşmesi beklenen görüşmelere katılmayacağını ilettiğini bildirdi. Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, şu an için görüşmelere katılma konusunda herhangi somut bir işaret olmadığını ilettiğini bildirdi. ABD basını ise, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in Pakistan ziyaretinin askıya alındığını ancak iptal edilmediğini bildirdi. İran'dan gelen açıklama 'savaşa dönüş' senaryosu ile büyük endişeye sebep olurken ABD Başkanı Donald Trump ateşkesi uzattığını açıkladı. Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu.





WASHINGTON TAAHHÜTLERİNE UYMUYOR

Adı açıklanmayan kaynaklar, İran’ın görüşmelere katılmama kararının ABD’nin daha önce verilen taahhütlere uymaması olduğunu ifade ederek, İran’ın bugün itibarıyla mevcut şartlar altında müzakere masasına oturmanın bir zaman kaybından ibaret olduğunu düşündüğünü aktardı. Kaynaklar, İran’ın, milletinin haklarını tam anlamıyla korumak amacıyla Pakistan’da hazır bulunmayacağını yineledi.





İRAN'I SUÇLADI

Hürmüz Boğazı'nda İran engelini aşmayı çalışan gemilere ateş açılması üzerine de açıklama yapan Donald Trump, ateşkesin resmen ihlal edildiğini söyledi. ABD Başkanı, İran'ın boğazın kapalı kalması nedeniyle günde 500 milyon dolar kaybettiğini savundu. İran konusunda acele etmeyeceğini söyleyen Trump, geçtiğimiz günlerde ABD ablukasında müdahale edilen İran bandıralı yük gemisinin "Çin'den hediyeler" taşıdığını söyledi ve Çin lideri Şi Cinping için "Onunla anlaştığımızı sanıyordum" dedi.





ABD İKİNCİ GEMİYE EL KOYDU

ABD Savaş Bakanlığı, İslamabad görüşmelerin muamması devam ederken Amerikan deniz kuvvetlerinin önceki gece saatlerinde Hint-Pasifik bölgesinde İran’a giden ikinci bir gemiyi ele geçirdiklerini duyurdu. Operasyonun, İran’a maddi destek sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesinde yer alan petrol tankerine yönelik gerçekleştirildiği aktarıldı. Yapılan açıklamaya göre ABD kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri Hint- Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) sorumluluk alanında bulunan ve “devletsiz” olduğu bildirilen M/T Tifani adlı ham petrol tankerine, olay yaşanmadan denizde engelleme ve biniş operasyonu düzenledi. Botsvana bayrağı taşıdığı belirtilen geminin, operasyon sırasında herhangi bir direniş göstermediği ifade edildi. Tankerin Singapur’a doğru ilerlediği ve en son Hint Okyanusu’nda tespit edildiği kaydedildi. ABD Savunma Bakanlığı, İran’a maddi destek sağladığı öne sürülen gemilere karşı küresel denizcilik denetimlerinin sürdürüleceğini vurguladı. ABD, ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri USS Spruanca, geçtiğimiz günlerde Umman Körfezi'nde TouskaOUSKA gemisini de ele geçirmişti.





İRAN, ABD'Yİ BM'YE ŞİKAYET ETTİ

Diğer taraftan İran, ABD'nin 19 Nisan'da Umman Denizi'nde kendisine ait kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunmasını BM'ye mektup göndererek şikayet etti. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada ABD'nin "Touska" kargo gemisine saldırıp "mürettebatını rehin aldığı" belirtilerek, "Bu, uluslararası hukukun ağır bir ihlali, ateşkesin açık bir ihlali ve korsanlığın özelliklerini taşıyan bir saldırganlık eylemidir" ifadesine yer verildi.





TEHDİT ALTINDA MÜZAKERE YOK

ABD Başkanı'nın açıklamalarına ise Tahran'da tepki var. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, X platformundan, Trump'ın deniz ablukası uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek müzakere masasını teslimiyet masasına dönüştürmek ve savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istediğini açıklamasını yaptı. Galibaf, tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmediklerini ve son iki hafta içinde sahada yeni kartları devreye sokmaya hazırlandıklarını kaydetti. İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei de ABDİsrail'in saldırılara yeniden başlama ihtimalinin düşük olmadığını belirtti. Ejei, "Düşmanın saldırılara yeniden başlama ihtimali düşük değil. Yüzde yüz hazır olmalıyız" değerlendirmesini yaptı.



