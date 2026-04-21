ABD ile İran arasında İslamabad belirsizliği: JD Vance Washington’da kaldı

21:2421/04/2026, Salı
AA
JD Vance'in İslamabad'daki görüşmelere katılımı belirsizliğini koruyor.
ABD ile İran arasında İslamabad’da yapılması planlanan görüşmeler öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in halen Washington’da olduğu ve planlanan ziyaretiyle ilgili kararın yeniden değerlendirildiği bildirildi. Beyaz Saray’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin zamanlamasına dair belirsizlik sürüyor.

ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacağı belirtilen görüşmelere katılması beklenen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in halen Washington'da olduğu kaydedildi.

İslamabad'da yapılacağı belirtilen ancak ne zaman gerçekleşeceği netlik kazanmayan ikinci tur görüşmeleri öncesinde Washington'da hareketli saatler yaşanıyor.

Yola çıkması beklenirken başkentte kaldı

ABD medyasına yansıyan ve Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberlere göre, Başkan Yardımcısı Vance, bu sabah Başkan Donald Trump'ın başkanlığındaki bir politika toplantısına katıldı.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının ardından İslamabad'daki toplantıya katılması beklenen ve bugün yola çıkabileceği kaydedilen Vance'in halen Washington'da olduğu, hatta İslamabad'daki görüşmelere gidip gitmeyeceğinin yeniden değerlendirildiği aktarıldı.

Beyaz Saray henüz konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı.



15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

Sosyal medya düzenlemesi 2026: Sosyal medyaya giriş için e-Devlet doğrulama kodu gelecek mi? TC kimlik no gerekli mi? Resmi açıklamalar