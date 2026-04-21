İran'ın İslamabad Büyükelçisi: İran tehdit altında müzakere etmez

09:4821/04/2026, Salı
Rıza Emiri Mukaddem

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, ülkesinin tehdit ve zorla müzakere masasına oturmayacağını belirtti.

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, İran ve ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da yapılması hedeflenen ancak ABD'nin deniz ablukası gibi eylemleri nedeniyle henüz gerçekleştirilemeyen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İranlı Büyükelçi, "Evrensel olarak kabul edilmiş bir gerçektir ki, büyük bir medeniyete sahip tek bir ülke, tehdit ve güç altında müzakere etmez" ifadelerini kullandı.

Bunun "İslami bir ilke" olduğunu belirten Mukaddem, ABD'nin henüz bu gerçeği kavrayamadığını savundu.




Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 21 Nisan Salı maç programı