AB Komisyonu Başkanı Leyen'in 'Türkiye' paniği: Bölgeyi etkilerine bırakamayız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB'nin genişlemesinin jeopolitik bir zorunluluk olduğunu söyleyip 'bölgenin Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmaması gerektiği' vurgusunu yaptı. Avrupa’nın daha hızlı ve etkili karar alabilmesi gerektiğini söyleyen Leyen, “Nükleer enerjiden vazgeçmek bir hataydı.” dedi.
"İzlediğimiz yöntemler sona erdi"
Von der Leyen, Avrupa’nın bugüne kadar Rusya’dan ucuz enerji, Çin’den ucuz iş gücü ve ABD’den güvenlik desteğine dayalı bir model izlediğini, ancak bu dönemin sona erdiğini belirtti.
“Nükleer enerjiden vazgeçmek bir hataydı"
AB içinde karar alma süreçlerine de değinen von der Leyen, özellikle dış politikada oybirliği ilkesinin değiştirilmesi gerektiğini savundu.
Dışişleri Bakanları Konseyi’nde çoğunluk oylamasına geçilmesi çağrısında bulunan von der Leyen, Avrupa’nın daha hızlı ve etkili karar alabilmesi gerektiğini dile getirdi.
Öte yandan, dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik ortak Avrupa yaklaşımına ihtiyaç olduğunu ifade eden von der Leyen, sosyal medya ve çevrim içi platformlara karşı daha güçlü önlemler alınması gerektiğini kaydetti.