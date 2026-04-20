Rusya İran'daki nükleer santrali boşalttı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran’ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Buşehr Nükleer Enerji Santrali’nde görev yapan tüm çalışanların bölgeden çıkarıldığını açıkladı. Söz konusu santral, ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda hedef alınan noktalar arasında yer almıştı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nden tüm personelin tahliye edildiğini bildirdi.
Sadece gönüllüler kaldı
Santral alanında sadece gönüllülerin kaldığını aktaran Likhachev, Buşehr sahasında 20 kişi, Tahran’da ise 4 kişinin bulunduğunu dile getirdi.
İşgalcilerin hedefinde
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında Buşehr Nükleer Enerji Santrali hedef olmuştu. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırıları “yasa dışı ve pervasız” olarak nitelendirerek, Moskova’nın santraldeki durumun tehlikeli bir eşiğe yaklaştığına dair uluslararası toplumun ve dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için çaba gösterdiğini duyurmuştu.