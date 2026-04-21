Müzakere masası dağıldı: Trump ateşkesi süresiz uzattığını duyurdu

İran'ın, müzakere heyetinin yarın Pakistan’a gitmeyeceği yönündeki kararını ABD’ye ilettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, İran, müzakereler için Pakistan’a heyet göndermeyeceğini ABD’ye iletti.

Buna göre, İran’ın çeşitli nedenlerle müzakerelerin ikinci turu için çarşamba günü Pakistan’da bulunmama kararının kesinleştiği ve söz konusu kararın Pakistan aracılığı ile ABD’ye iletildiği belirtildi.

Öte yandan İran baskının kalkması durumunda yeniden masaya oturacaklarını da belirtti.

Trump: Ateşkesi süresiz olarak uzattım

Bu gelişmeden kısa süre sonra ise ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesi süresiz uzattığını duyurdu.

Truth hesabından paylaşımda bulunan Trump, İran’a yönelik olası askeri operasyonların askıya alındığını ve ateşkesin uzatıldığını açıkladı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada İran hükümetinin “ciddi şekilde parçalanmış durumda” olduğunu belirterek, bu durumun “beklenmedik olmadığını” ifade etti. Pakistan’dan Mareşal Asim Munir ve Başbakan Şahbaz Şerif’in talebi üzerine, İran’a yönelik planlanan saldırının durdurulmasının istendiğini aktaran Trump, bu talep doğrultusunda adım atıldığını söyledi.

Trump, İran’daki liderler ve temsilcilerin “birleşik bir öneri sunmaları” halinde sürecin yeniden değerlendirileceğini belirterek, ABD ordusuna mevcut ablukayı sürdürme ve her an hazır durumda olma talimatı verdiğini kaydetti.

Ateşkesin, İran tarafının önerisini sunmasına ve yürütülen görüşmelerin sonuçlanmasına kadar uzatıldığını ifade eden Trump, sürecin nasıl ilerleyeceğinin müzakerelerin sonucuna bağlı olacağını vurguladı.

"Kaybeden taraf koşul sunamaz"

Trump'ın bu çıkışının ardından konuya ilişkin İran'dan da açıklama yapıldı.

Ateşkesin uzatılmasının bir şey ifade etmediği belirtilen açıklamada, "Kaybeden taraf koşul sunamaz. Hürmüz ablukası, bombalama ile aynı şey sayılır, askeri yanıt verilmeli." denildi.

"Ateşkes ilk günden beri ihlal edildi"

İranlı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda ateşkesin ilk günden itibaren sürekli ihlal edildiğini ve ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasının da savaş girişimi olduğunu ve yine ateşkesi ihlal anlamı taşıdığını vurgulamıştı.

Piyasalar karıştı

İran'ın İslamabad'a gitmeme kararı sonrası piyasalar yeniden karıştı.

Petrol yüzde beş artışla yeniden 100 doların üzerine çıkarken altın ise yüzde üç düştü.

JD Vance'ın Pakistan ziyareti askıya alındı

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan ziyareti askıya alındı.

Yetkili, "Tahran’ın ABD’nin müzakere pozisyonlarına yanıt vermemesi" nedeniyle Başkan Yardımcısı Vance'in İran'la diplomatik görüşmeler için İslamabad'a gidişinin askıya alındığını ancak ziyaretin "her an yeniden gündeme gelebileceğini" ifade etti.







