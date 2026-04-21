İran'dan ABD'ye 'MAGA' göndermesi: Savaşla neyi büyük yapacaklar ‘Epsteinokrasiyi’ mi?

ABD-İran arasındaki geçici ateşkesin sonuna yaklaşılırken ve taraflar arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği gizemini korurken İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD yönetimini tiye alan bir açıklama yaptı. Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "Amerika’yı yeniden büyük yap" sloganına ve kız çocuklarına yönelik istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in çeşitli ABD’li yetkililerle ilişkilerine atıfta bulunarak, "Savaşla neyi büyük yapacaklar? Enflasyonu mu, pahalılığı mı, oligarkları mı, ‘Epsteinokrasi’yi mi?" dedi.