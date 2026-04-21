İran'dan ABD'ye 'MAGA' göndermesi: Savaşla neyi büyük yapacaklar ‘Epsteinokrasiyi’ mi?

19:3621/04/2026, Salı
IHA
Galibaf, ABD yönetimini “Epsteinokrasi” sözleriyle eleştirdi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD yönetimini hedef alan açıklamasında, Donald Trump’ın “Amerika’yı yeniden büyük yap” sloganını tiye aldı. Jeffrey Epstein skandalına atıf yapan Galibaf, “Savaşla neyi büyütecekler? Enflasyonu mu, pahalılığı mı, oligarkları mı, ‘Epsteinokrasi’yi mi?” sözleriyle dikkat çekti. Açıklama, ABD-İran hattında gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD yönetimini tiye alan açıklamasında, kız çocuklarına yönelik istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in ABD’li yetkililerle ilişkilerine değinerek, "Savaşla neyi büyük yapacaklar? Enflasyonu mu, pahalılığı mı, oligarkları mı, ‘Epsteinokrasi’yi mi?" dedi.

Trump'ın "Amerika’yı yeniden büyük yap" sloganını eleştirdi

ABD-İran arasındaki geçici ateşkesin sonuna yaklaşılırken ve taraflar arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği gizemini korurken İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD yönetimini tiye alan bir açıklama yaptı. Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "Amerika’yı yeniden büyük yap" sloganına ve kız çocuklarına yönelik istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in çeşitli ABD’li yetkililerle ilişkilerine atıfta bulunarak, "Savaşla neyi büyük yapacaklar? Enflasyonu mu, pahalılığı mı, oligarkları mı, ‘Epsteinokrasi’yi mi?" dedi.



