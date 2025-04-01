Myanmar'da ulusal yas ilanı

Myanmar hükümeti, ülkede ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Myanmar hükümeti tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart-6 Nisan tarihleri arasında ulusal yas ilan edildiği ve depremde hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceği belirtildi. Ülkede kurtarma çalışmaları devam ederken depremin en çok etkilediği Mandalay şehrinde yıkılan bir otelde çalışmalarını sürdüren ekipler, bir kadını tam 60 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkardı. Gelişme, zor şartlar altında devam eden kurtarma çalışmaları için bir umut oldu. Mymanmar’da 28 Mart’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde, 2 bin 56 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 900 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 300 kişinin kayıp olduğu ifade edildi. Ancak bölgedeki ağır yıkım gözönüne alındığında can kaybının on bini aşabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan, depremin şiddetli hissedildiği Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının 32'ye çıktığı ve 83 kişinin hâlâ kayıp olduğu aktarılmıştı.