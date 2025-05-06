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Myanmar'ın askeri cuntası ateşkesi ay sonuna kadar uzattı

Myanmar'ın askeri cuntası ateşkesi ay sonuna kadar uzattı

16:476/05/2025, Salı
AA
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Myanmar
Myanmar

Myanmar askeri yönetimi, 28 Mart'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde yürütülen kalkınma ve yeniden inşa çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla ilan edilen geçici ateşkesi 31 Mayıs'a kadar uzattı.

Xinhua'nın haberine göre, Myanmar'da askeri darbeyle iktidara gelen yönetim, depremlerin ardından duyurulan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, depremlerin ardından yürütülen arama kurtarma, kalkınma, yeniden inşa ve insani yardım çalışmalarının etkili ve hızlı şekilde devam edebilmesi için silahlı direnişçi gruplarıyla sağlanan geçici ateşkesin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Ateşkes kapsamında silahlı gruplara, askeri yönetimin güvenlik güçlerine saldırmama çağrısı yapılan açıklamada, aksi durumda silahlı gruplara karşı "gerekli müdahalenin" yapılacağı uyarısında bulunuldu.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'da 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremlerde yaklaşık 3 bin 700 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bini aşkın kişi yaralanmıştı.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.

Askeri darbe ve iç savaş

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çii liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.



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