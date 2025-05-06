Myanmar'ın askeri cuntası ateşkesi ay sonuna kadar uzattı

Açıklamada, depremlerin ardından yürütülen arama kurtarma, kalkınma, yeniden inşa ve insani yardım çalışmalarının etkili ve hızlı şekilde devam edebilmesi için silahlı direnişçi gruplarıyla sağlanan geçici ateşkesin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Myanmar'da 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremlerde yaklaşık 3 bin 700 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bini aşkın kişi yaralanmıştı.

Darbenin ve muhalefetin barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.