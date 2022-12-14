Dünya NATO Askeri bütçeyi açıkladı Yüzde 25 artışla 1,86 milyar avro
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NATO Askeri bütçeyi açıkladı: Yüzde 25 artışla 1,86 milyar avro

NATO’nun 2023 askeri bütçesinin yüzde 25 artırılarak yaklaşık 1,96 milyar avro olması kararlaştırıldı. Aynı zamanda sivil bütçe de yaklaşık yüzde 28 yükseltilerek 370,8 milyon avroya çıkarıldı.

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Haber Merkezi AA
NATO Askeri bütçeyi açıkladı: Yüzde 25 artışla 1,86 milyar avro
Arşiv.

NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artışla yaklaşık 2 milyar avroyu buldu.

NATO’dan yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin uzlaşısıyla askeri bütçenin yüzde 25 artırılarak yaklaşık 1,96 milyar avroya çıkarılmasının yanı sıra sivil bütçe de yaklaşık yüzde 28 yükseltilerek 370,8 milyon avroya çıkarıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bütçe artışının, haziranda Madrid’de yapılan NATO Zirvesi'nde NATO müttefiklerinin koyduğu hedefe ulaşılması arzusunun somut bir ifadesi olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "NATO içinde birlikte daha fazla ve daha iyi yatırım yapmaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

NATO’nun sivil bütçesi, personel, operasyon maliyetleri ve NATO karargahının program harcamaları gibi giderlerde kullanılıyor.

Askeri bütçe ise NATO operasyonları, misyonları ve karargahtaki komuta yapısının işletme maliyetlerinde kullanılıyor.

  • Sivil ve askeri bütçenin yanı sıra ittifakın üçüncü ortak fonlu unsuru olan NATO Güvenlik Yatırım Programının (NSIP) 2023 için harcama tavanı da yüzde 26,6 artışla 1 milyar avro olarak belirlendi. NSIP kapsamında NATO’nun büyük inşaat ve komuta kontrol sistem yatırımları hayata geçiriliyor.

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