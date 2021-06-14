Dünya NATO İslamla barışmalı
AVRUPA

NATO İslam’la barışmalı

Kuruluşundan günümüze ismi sürekli Müslüman ülkelere yönelik operasyonlarla anılan NATO, İslâm ve Müslümanlarla sağlıklı bir ilişki geliştirmek zorunda…

Haber Merkezi Yeni Şafak
​NATO İslam’la barışmalı
Fotoğraf: Arşiv

Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO), 1949’da tarih sahnesine çıkarken üç ana hedefe odaklanmıştı: 1) Batı Avrupa’ya Sovyetler Birliği tarafından gelebilecek her türlü tehlikeyi önlemek, 2) Avrupa’nın politik entegrasyon ve birlik sürecini desteklemek, 3) ABD’nin Avrupa’da aşırı ve yıkıcı milliyetçilik akımlarının yeniden ortaya çıkmaması için garantör haline getirilmesi.

  • Ancak NATO zaman içinde ABD’nin dünya çapındaki siyasi hedeflerinin bir payandasına dönüştürülerek, Washington’daki politika yapıcıların operasyon aygıtı haline geldi. Bu durumdan en çok etkilenen ise İslâm dünyası oldu.

NATO’ya güvenmiyoruz
DÜNYA
NATO’ya güvenmiyoruz

NATO ajandasında Türkiye, Sovyet tehdidine karşı bir tür “ileri karakol” olarak konumlandırılmıştı. Komünizmin sızmaması adına Türkiye’ye destek artırılırken, aynı zamanda ülkedeki iç siyaset dengelerine dışarıdan müdahaleler de hızlandı. Türkiye yakın tarihindeki çok sayıda darbe ve darbe girişiminde, NATO’nun uzantılarını görmek mümkündü. ABD ve NATO yönetimi Türkiye’yi zaman zaman “üyeliğe yakışmayacak şekilde” davranmakla suçlarken, Türkiye’nin maruz kaldığı operasyonlarla ilgili hiçbir telafi girişimi veya özür ortaya konmadı.

ACI DOLU MANZARA

  • 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra NATO’yu seferber eden ABD, önce Afganistan’ı ardından da Irak’ı işgal etti. Yüz binlerce sivilin hayatına mal olan bu işgaller Afganistan ve Irak’ın içinde bulunduğu durumu daha da kötüleştirirken, NATO’nun İslâm dünyasına yönelik müdahale listesine yeni başlıkların eklenmesine yol açtı. Şimdi Afganistan ve Irak’tan çekilme konuşulurken, geride kalan acı bilançonun nasıl tazmin edileceği meçhul.

NATO hiçbir zaman yanımızda olmadı: Kağıttan müttefik
GÜNDEM
NATO hiçbir zaman yanımızda olmadı: Kağıttan müttefik

TEK ÇIKAR YOL

Tüm bu süreçler, Müslüman dünyanın algısında NATO’nun işgallerle özdeşleşmesine yol açtı. Örgütün resmî açıklamalarında gündeme gelen barış ve huzur gibi kavramların gerçekten hayata geçirilebilmesi için, NATO’nun İslâm’la ve Müslümanlarla sağlıklı bir ilişki geliştirmesinden başka bir yol görünmüyor.

Sürekli genişleyen bir örgüt

  • NATO, 4 Nisan 1949’da, 12 ülkenin katılımıyla kuruldu: ABD, İngiltere, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve Portekiz. Örgüte daha sonra 1952’de Yunanistan ve Türkiye, 1955’te Almanya ve 1982’de İspanya katıldı. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından oluşan yeni şartlar çerçevesinde Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya 1999’da NATO’ya dâhil olurken, 2004’te Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya, 2009’da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017’de Karadağ ve son olarak 2020’de Kuzey Makedonya örgüt çatısı altına girdi.
Abone Ol Google News
18 taksitebölünebilecek

18 taksite
bölünebilecek

​Borçlara yeniden yapılandırma yolu açıldı.
Böylesini ilk kez duyduk

Böylesini ilk kez duyduk

​Koronavirüse karşı demir suyu içerek korunuyor.
Bakan Kurum: Toplam 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

Bakan Kurum: Toplam 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

​Trafikte sayıları iki milyona ulaşan gizli tehlike

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki ilk görüşmesi Macron'la.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.