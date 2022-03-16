NATO Savunma Bakanları olağanüstü toplanıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Moskova'da: Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi

Rusya-Ukrayna arasındaki krizin çözümü için çok önemli bir yol oynayan Türkiye, barışın sağlanması için harekete geçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya geldi.