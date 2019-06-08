Dünya NATO üyelerinden Baltık Denizinde dev tatbikat
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AMERİKA

NATO üyelerinden Baltık Denizi'nde dev tatbikat

ABD'nin öncülüğünde NATO ülkeleri, Baltık Denizi'ndeki en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Tatbikata, 8 bin 600 birlik, 50 gemi ve denizaltı ile 40 uçak katılacak.

Haber Merkezi AA
8 bin 600 birlik, 50 gemi ve denizaltı ile 40 uçak katılacak.
8 bin 600 birlik, 50 gemi ve denizaltı ile 40 uçak katılacak.

ABD ile Avrupa'dan 18 ülke, Baltık Denizi'ndeki en kapsamlı tatbikat olan BALTOPS'u 47'inci kez gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

ABD'nin öncülüğünde 9-21 Haziran'da gerçekleşecek tatbikat, yarın Almanya'nın Baltık Denizi'ndeki Kiel Limanı'nda başlayacak.

  • BALTOPS 47'e NATO üyeleri ABD, Türkiye, Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya ve İngiltere'nin yanı sıra ortak ülkeler İsveç ve Finlandiya katılacak.

Yaklaşık 8 bin 600 birlik, 50 gemi ve denizaltı ile 40 uçağın katılacağı tatbikatta, deniz mayınları ve denizaltıları imha etmek, hava savunmasını geliştirmek ve düşman gemileri tarafından olası saldırılara karşı askeri talim ve tatbikat yapılacak.

2014 öncesinde tatbikata katılan Rusya, Kırım'ı ilhakı ve Ukrayna'daki istikrarı bozucu faaliyetleri sürdürmesi nedeniyle tatbikata bu yıl da davet edilmeyecek.

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