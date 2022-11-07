NATO üyeliği için geliyor

Türkiye-İsveç hattında NATO üyeliği için trafik sıklaşıyor. Dışişleri Bakanı Tobias Billström’ün PKK/YPG ile tüm ilişkileri kesme sözünün ardından İsveç’in çiçeği burnunda Başbakanı Ulf Kristersson da yarın Türkiye geliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşecek olan Kristersson, ülkesinin NATO üyeliği için kapı aralamaya çalışacak. Kristersson, Erdoğan'a 20 Ekim'de bir mektup göndererek İsveç'in NATO'ya katılım sürecini görüşmek için Ankara ziyaretine hazır olduğunu bildirmişti. Kristersson, NATO’ya üyelik süreci ile ilgili ülkesinin, Türkiye ile yaptığı Madrid Mutabakatı’na bağlı olduğunu ve bunun gereklerini yerine getirmek için bütün güçleriyle çalışacaklarını ifade etmişti.

DÜNYA İsveç'ten YPG sözü: NATO'ya üye olmaları Türkiye'nin iki dudağı arasında