Dünya NATOdan Arnavutluk açıklaması Şiddetle kınıyoruz
AVRUPA

NATO’dan Arnavutluk açıklaması: Şiddetle kınıyoruz

NATO Genel Merkezi’nden bugün yapılan açıklamada, Arnavutluk’un ulusal bilgi altyapısına yapılan siber saldırıların İran hükümeti kaynaklı olduğu kabul edilerek kınandı. Açıklamada “Bir Müttefikin güvenliğini istikrarsızlaştırmak ve zarar vermek ve vatandaşların günlük yaşamlarını kesintiye uğratmak için tasarlanmış bu tür kötü niyetli siber faaliyetleri şiddetle kınıyoruz” denildi. Saldırıların kaynağıyla ilgili ise “Müttefikler, Arnavutluk ve diğer Müttefiklerin siber saldırının sorumluluğunu İran Hükümetine atfeden açıklamalarını kabul ediyor” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi DHA
NATO’dan Arnavutluk açıklaması: Şiddetle kınıyoruz
Arşiv

NATO Genel Merkezi’nden bugün yapılan açıklamada, Arnavutluk’un ulusal bilgi altyapısına yapılan siber saldırıların İran hükümeti kaynaklı olduğu kabul edilerek kınandı.
Açıklamada “Bir Müttefikin güvenliğini istikrarsızlaştırmak ve zarar vermek ve vatandaşların günlük yaşamlarını kesintiye uğratmak için tasarlanmış bu tür kötü niyetli siber faaliyetleri şiddetle kınıyoruz” denildi. Saldırıların kaynağıyla ilgili ise “Müttefikler, Arnavutluk ve diğer Müttefiklerin siber saldırının sorumluluğunu İran Hükümetine atfeden açıklamalarını kabul ediyor” ifadeleri kullanıldı.
NATO ve Müttefiklerin Arnavutluk’u desteklediğini vurgulayan açıklamada, “Kötü niyetli aktörler kritik altyapımızı bozmaya, devlet hizmetlerimize müdahale etmeye, istihbarat elde etmeye, fikri mülkiyeti çalmaya ve askeri faaliyetlerimizi engellemeye çalışıyor” denildi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuyla ilgili yazılı paylaşımında “Tiran ve diğer Müttefiklerin İran'a atfettiği, Arnavutluk'a yönelik son siber saldırıyı şiddetle kınıyorum. NATO ve Müttefik uzmanlar destek sağlıyor. NATO siber tehditleri caydırmak, savunmak ve siber tehditlere karşı koymak için gardını yükseltmeye devam etmeye kararlıdır” dedi.

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