NATO'dan dev tatbikat: Tarihinin en büyüğü olacak

Slovakya'da muhalefet lideri Robert Fico, ülkede eylül ayında yapılacak erken genel seçime NATO'nun müdahale edeceğini iddia etmiş ve Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekleyen Slovakyalıların sayısını artırmayı amaçladığını ileri sürmüştü. Fico'nun bu iddialarına ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den cevap geldi. Stoltengerg, Slovakya'da yapılacak seçime müdahale ettikleri yönündeki iddiaları kabul etmezken, "NATO, farklı müttefik ülkelerde farklı enformasyon kampanyaları yapar. Bu normal bir şeydir. Bunu çok uzun olmayan bir zaman önce Slovakya dahil birçok ülkede birçok kez yaptık." dedi.