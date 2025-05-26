NATO'dan Rusya'ya kınama: Barışı korumak için savaşa hazırlanmalıyız

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın son 48 saatte Ukrayna'ya düzenlediği saldırıları kınadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı durdurmaya yönelik çabalarını desteklediğini yineleyen Rutte, "Ancak yaşam tarzımızı korumak, bize karşı herhangi bir saldırıyı önlemek için ne gerekiyorsa yapacağız ve eğer biri bize saldırmaya cüret ederse, kararlılığımız mutlak olacaktır. Barışı korumak için savaşa hazırlanmalıyız." diye konuştu.
ABD'nin Dayton kentinde düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Toplantısı'na katılan Rutte, gelecek ay yapılacak Lahey zirvesi öncesinde İttifak'ın gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.
Rutte, tehlikeli bir dünyada yaşandığını ve "çok sayıda tehdit ve zorluk barındıran" mevcut dönemin güvenlik açısından "kritik" olduğunu ifade etti.
"Yüzde 2 kaynak yetersiz" deyip ek destek istedi
Rusya'nın Çin, Kuzey Kore ve İran'la "işbirliği yaptığını ve ordularını genişlettiğini" dile getiren Rutte, bu ülkelerin "uzun vadeli bir yüzleşmeye hazırlandığını" söyledi.
"Barışı korumak için savaşa hazırlanmalıyız"
Rutte, Rusya'nın son 48 saatte Ukrayna'ya düzenlediği saldırıları kınayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı durdurmaya yönelik çabalarını desteklediğini, Ukrayna'da adil ve kalıcı barış sağlanması gerektiğini kaydetti.