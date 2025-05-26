NATO'dan Rusya'ya kınama: Barışı korumak için savaşa hazırlanmalıyız

"İçiniz rahat olsun, biz her zaman bir savunma ittifakı olacağız. Ancak yaşam tarzımızı korumak, bize karşı herhangi bir saldırıyı önlemek için ne gerekiyorsa yapacağız ve eğer biri bize saldırmaya cüret ederse, kararlılığımız mutlak olacaktır. Barışı korumak için savaşa hazırlanmalıyız."