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Dünya

NATO'ya karşı 'askeri ittifak' iddiası: ABD'den bıkanlar kuracak

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, çarpıcı bir açıklamada bulundu. Medvedev, sert ifadeler kullanarak ABD'den bıkan ülkelerin NATO'ya karşı yeni bir askeri ittifak kurabileceğini iddia etti.

10:07 . 23/01/2023 Pazartesi
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'den bıkan ülkelerin NATO'ya karşı yeni bir askeri ittifak kurabileceğini vurguladı.

Medvedev, 50'den fazla ülkenin savunma bakanının Almanya'da ABD'ye ait Ramstein hava üssünde Ukrayna'ya başta tank olmak üzere silah tedarikini istişare ettiği toplantının sonuçlarını değerlendirdi.

Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev,
"Ramstein'daki toplantı ve ağır silahların Kiev'e tahsisi, düşmanlarımızın çok uzun bir süre bizi yıpratmaya, daha doğrusu yok etmeye çalışacağı konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Yeterli silahları da var. Gerekirse yenilerini üretmeye başlarlar. Bu nedenle, yanılsamalara kapılmaya gerek yok"
ifadelerini kullandı.
Mevcut durumdan yaptığı çıkarımları sıralayan Medvedev,
"Birincisi, çok zor olacak. İkincisi, uzun süreli bir çatışma durumunda, günün birinde Amerikalılardan ve onların kısırlaştırılmış köpek sürülerinden bıkan ülkeler yeni bir askeri ittifak oluşturacaktır. Bu, insanlık tarihinde uzun savaşlar sırasında hep olmuştur"
dedi.

Olası yeni ittifak kurulduktan sonra ABD'nin en nihayetinde eski Avrupa'yı ve talihsiz Ukraynalıların kalıntılarını bir kenara atacağını belirten Medvedev, böylece dünyanın yeniden bir denge durumuna geleceğini kaydetti.


#Rusya
#Ukrayna
#ABD
#NATO
1 saat önce
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NATO'ya karşı 'askeri ittifak' iddiası: ABD'den bıkanlar kuracak
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