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Ne olmasını bekliyordunuz?

Ne olmasını bekliyordunuz?

15:0011/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İsrail'in Gazze ve Lübnan’daki saldırılarına yönelik öfke, Amsterdam sokaklarında patlama noktasına ulaştı.
İsrail'in Gazze ve Lübnan’daki saldırılarına yönelik öfke, Amsterdam sokaklarında patlama noktasına ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sonrasında sokaklarda taşkınlık yapan, Müslümanlara saldıran ve ırkçı marşlar söyleyen İsrailli holiganlara meydan dayağı atılmıştı. Hatta Filistin bayrağına saldıran bir siyonist nehre atılmıştı. Amsterdam sokaklarında yaşanan bu kaos, Batı ülkeleri tarafından 'şaşkınlık ve endişeyle' karşılandı. İsrail'in Gazze ve Lübnan'da katliamı ve işgali aralıksız sürdürürken, siyonistlerin 'terör eylemlerini' Amsterdam sokaklarına taşımasına Müslümanların geçit vermemiş olması akıllara tek bir soruyu getirdi: Ne olmasını bekliyordunuz?

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 7 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sonrası yaşananların yankıları sürüyor.

İsrail terörü Amsterdam sokaklarında

Amsterdam şehrinde, 2 bin 600 taraftar görünümlü 'Yahudi terörist' maç öncesinde, İsrailli taraftarlar Amsterdam sokaklarındaki
Filistin bayraklarını söküp Arap asıllı taksicilere sopalarla saldırdı.
Polis korumasında ilerleyen İsrailli taraftarlar, dükkanlara ve araçlara da hasar verdi. Küfürlü tezahüratlarla stada yürüyen terörist taraftarlar, Hollandalılara da sözlü sataştı.
Taraftar gruplarının söylediği marşlarda "Gazze'de okul yok çünkü Gazze'de çocuk kalmadı" ifadesinin geçtiği duyuldu.
YouTube
Ne olmasını bekliyordunuz?
Dünya
11 Kasım, Pazartesi

Stada gelen terörist taraftarlar, karşılaşma öncesinde, İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu sırasında ıslıklı protestoya ve slogan atmaya devam etti. İspanya’nın Filistin davasına verdiği destekten ötürü İsrailli taraftarların bu eylemi gerçekleştirdiği belirtiliyor. Maç esnasında Arapları ve Filistinlileri hedef alan tezahüratlar bulunan ırkçı teröristler, rakip takım taraftarının tepkisi ile karşılaştı.

İsrailli taraftarlar Amsterdam sokaklarında gördüğü Filistin bayraklarına saldırdı.

Halkın sabır taşını çatlattı

İsrailli taraftarların aşırılıkları müsabaka bitiminde de son bulmadı. Stadı terk ederken provokasyonlara devam eden ırkçı taraftarlar, Filistinlilere soykırımı destekleyen sloganlar attı. Stadyum çevresinden paylaşılan görüntülerde, taraftar gruplarının söylediği marşlarda, "İsrail ordusu Arapları yok et" ve "Gazze'de okul yok çünkü Gazze'de çocuk kalmadı" ifadesinin geçtiği duyuldu. Kendilerine tepki gösterenlerin hakaret ederek üzerine yürüyen İsraili taraftarlarla yerel halk arasında arbede yaşandı.

YouTube
Ne olmasını bekliyordunuz?
Dünya
11 Kasım, Pazartesi

Taşkınlık yapana meydan dayağı

Yapılan tahriklere ve taşkınlıklara daha fazla katlanamayan Hollandalı Müslümanlar başta olmak üzere yerel halk, İsrailli holiganları tek tek yakalayarak dövdü, 'Özgür Filistin!' dedirtti. Bazılarının pasaportları sosyal medyadan paylaşıldı. Bir grup Müslüman, Filistin bayrağını binalardan söken holiganı yakaladı. ‘Çocukları öldürdünüz!’ ifadeleriyle holigana tepki gösteren Filistin destekçileri, adamın ‘paramı alın. Para vereyim.’ demesine rağmen oralı olmadı. Filistin bayrağına saldıran bir başka İsrail destekçisi de Amsterdam Kanalı’na atıldı.

YouTube
Ne olmasını bekliyordunuz?
Dünya
11 Kasım, Pazartesi

İsrail mağduriyet tiyatrosu devrede

UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax ile oynayacağı maç için Hollanda’ya giden Maccabi Tel Aviv takımı oynadığı futboldan ziyade, Binyamin Netanyahu hükümetinin provokasyon enstrümanı olarak adını tarihe yazdırdı. Sokakları karıştırdıktan sonra sosyal medya üzerinden harekete geçen İsrail dezenformasyon mekanizması, 7 Kasım günü boyunca yaşananları sis perdesinin ardına gizleyerek, Maccabi Tel Aviv taraftarlarını pogrom* kurbanı olarak göstermeye kalktı. (*
Pogrom: dinsel, etnik veya siyasi nedenlerle bir gruba karşı yapılan şiddet hareketleri.)

Batı medyasında dezenformasyona tam destek

Batı medyası, İsrail'in mağduriyet tiyatrosuna tam destek verdi. Örneğin, İngiliz haber kanalı Sky News, İsrailli taraftarların ırkçı sloganlar attığını gösteren görüntüleri sosyal medya hesaplarından kaldırdı. İngiliz kanalı, şiddeti kışkırtan İsrailli isyancılara 'daha sempatik' yaklaşmak için videoyu değiştirip bir dakikalık İsrail propagandası ekleyerek yeniden yükledi.

Ne olmasını bekliyordunuz?

Batılı ülkeler, Amsterdam'daki olaylara sözde 'şaşkınlık ve endişeyle' yaklaştıkları izlenimi vermeye çalışırken, bu durum açıkça gün geçtikçe büyüyen İsrail öfkesinin bir yansıması olarak yorumlandı. Terör devleti İsrail'in, Gazze ve Lübnan’daki katliam ve işgal politikalarını ara vermeden sürdürmeye devam etmesi, Amsterdam sokaklarında patlama noktasına ulaşmış oldu. Hollandalı Müslümanlar, işgale ve katliama sessiz kalınan bir dünyada, en azından 'kendi mahallelerinde' provokatif hareketleri kabullenmeyeceklerini açıkça gösterdi. Taşkınlık yapan İsrailli taraftarlara anladıkları dilden cevap veren Hollandalı Müslümanlar'ın bu hamlesi kamuoyunda tek bir soruyu akıllara getirdi:
Ne olmasını bekliyordunuz? Gazze'de ve Lübnan’da masum sivil halk katledilirken İsrailli holiganların Amsterdam sokaklarında halkı provoke etmesi karşısında insanların nasıl bir tepki vermesi bekleniyordu?

#İsrail
#Gazze
#Amsterdam
#Hollanda
#Maccabi Tel Aviv

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