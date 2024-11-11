UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sonrasında sokaklarda taşkınlık yapan, Müslümanlara saldıran ve ırkçı marşlar söyleyen İsrailli holiganlara meydan dayağı atılmıştı. Hatta Filistin bayrağına saldıran bir siyonist nehre atılmıştı. Amsterdam sokaklarında yaşanan bu kaos, Batı ülkeleri tarafından 'şaşkınlık ve endişeyle' karşılandı. İsrail'in Gazze ve Lübnan'da katliamı ve işgali aralıksız sürdürürken, siyonistlerin 'terör eylemlerini' Amsterdam sokaklarına taşımasına Müslümanların geçit vermemiş olması akıllara tek bir soruyu getirdi: Ne olmasını bekliyordunuz?
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 7 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sonrası yaşananların yankıları sürüyor.
İsrail terörü Amsterdam sokaklarında
Stada gelen terörist taraftarlar, karşılaşma öncesinde, İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu sırasında ıslıklı protestoya ve slogan atmaya devam etti. İspanya’nın Filistin davasına verdiği destekten ötürü İsrailli taraftarların bu eylemi gerçekleştirdiği belirtiliyor. Maç esnasında Arapları ve Filistinlileri hedef alan tezahüratlar bulunan ırkçı teröristler, rakip takım taraftarının tepkisi ile karşılaştı.
Halkın sabır taşını çatlattı
İsrailli taraftarların aşırılıkları müsabaka bitiminde de son bulmadı. Stadı terk ederken provokasyonlara devam eden ırkçı taraftarlar, Filistinlilere soykırımı destekleyen sloganlar attı. Stadyum çevresinden paylaşılan görüntülerde, taraftar gruplarının söylediği marşlarda, "İsrail ordusu Arapları yok et" ve "Gazze'de okul yok çünkü Gazze'de çocuk kalmadı" ifadesinin geçtiği duyuldu. Kendilerine tepki gösterenlerin hakaret ederek üzerine yürüyen İsraili taraftarlarla yerel halk arasında arbede yaşandı.
Taşkınlık yapana meydan dayağı
Yapılan tahriklere ve taşkınlıklara daha fazla katlanamayan Hollandalı Müslümanlar başta olmak üzere yerel halk, İsrailli holiganları tek tek yakalayarak dövdü, 'Özgür Filistin!' dedirtti. Bazılarının pasaportları sosyal medyadan paylaşıldı. Bir grup Müslüman, Filistin bayrağını binalardan söken holiganı yakaladı. ‘Çocukları öldürdünüz!’ ifadeleriyle holigana tepki gösteren Filistin destekçileri, adamın ‘paramı alın. Para vereyim.’ demesine rağmen oralı olmadı. Filistin bayrağına saldıran bir başka İsrail destekçisi de Amsterdam Kanalı’na atıldı.
İsrail mağduriyet tiyatrosu devrede
Batı medyasında dezenformasyona tam destek
Batı medyası, İsrail'in mağduriyet tiyatrosuna tam destek verdi. Örneğin, İngiliz haber kanalı Sky News, İsrailli taraftarların ırkçı sloganlar attığını gösteren görüntüleri sosyal medya hesaplarından kaldırdı. İngiliz kanalı, şiddeti kışkırtan İsrailli isyancılara 'daha sempatik' yaklaşmak için videoyu değiştirip bir dakikalık İsrail propagandası ekleyerek yeniden yükledi.