Batılı ülkeler, Amsterdam'daki olaylara sözde 'şaşkınlık ve endişeyle' yaklaştıkları izlenimi vermeye çalışırken, bu durum açıkça gün geçtikçe büyüyen İsrail öfkesinin bir yansıması olarak yorumlandı. Terör devleti İsrail'in, Gazze ve Lübnan’daki katliam ve işgal politikalarını ara vermeden sürdürmeye devam etmesi, Amsterdam sokaklarında patlama noktasına ulaşmış oldu. Hollandalı Müslümanlar, işgale ve katliama sessiz kalınan bir dünyada, en azından 'kendi mahallelerinde' provokatif hareketleri kabullenmeyeceklerini açıkça gösterdi. Taşkınlık yapan İsrailli taraftarlara anladıkları dilden cevap veren Hollandalı Müslümanlar'ın bu hamlesi kamuoyunda tek bir soruyu akıllara getirdi:

Ne olmasını bekliyordunuz? Gazze'de ve Lübnan’da masum sivil halk katledilirken İsrailli holiganların Amsterdam sokaklarında halkı provoke etmesi karşısında insanların nasıl bir tepki vermesi bekleniyordu?