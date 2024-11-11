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Amsterdam'da İsrail mağduriyet tiyatrosu: Sky News sildiği o görüntüleri montajlayıp yeniden yayınladı

Amsterdam'da İsrail mağduriyet tiyatrosu: Sky News sildiği o görüntüleri montajlayıp yeniden yayınladı

Seda Ekinci
11:0511/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Amsterdam'da İsrail mağduriyet tiyatrosu
Amsterdam'da İsrail mağduriyet tiyatrosu

İngiliz haber kanalı Sky News, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde yapılan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde, İsrailli taraftarların ırkçı sloganlar attığını gösteren görüntüleri sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Sky News kanalının, X ve Instagram hesaplarından "İsrailli taraftarların Filistin bayraklarını yırttığı ve Arap karşıtı ırkçı sloganlar attığı" notuyla paylaştığı görüntüleri herhangi bir açıklama yapmadan silmesi tepkilere neden olurken, İngiliz kanalı yeni bir versiyon yayınladı. Yeni versiyonda, şiddetin antisemitik olduğunu vurgulamak için kurgu tamamen değiştirildi. İngiliz kanal şiddeti kışkırtan İsrailli isyancılara daha sempatik yaklaşmak için videoyu değiştirip bir dakikalık İsrail propagandası ekleyerek yeniden yükledi ve önceki düzenlemenin "Sky News'in denge ve tarafsızlık standartlarını karşılamadığını" iddia etti.

İngiliz haber kanalı Sky News, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde yapılan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde, İsrailli taraftarların ırkçı sloganlar attığını gösteren görüntüleri sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Sky News kanalının, X ve Instagram hesaplarından
"İsrailli taraftarların Filistin bayraklarını yırttığı ve Arap karşıtı ırkçı sloganlar attığı"
notuyla paylaştığı görüntüleri daha sonra herhangi bir açıklama yapmadan silmesi tepkiye neden olurken İngiliz kanalı yeni bir versiyon yayınlayarak, Amsterdam'daki şiddete ilişkin önceki düzenlemenin
"Sky News'in denge ve tarafsızlık standartlarını karşılamadığını"
iddia etti.

YouTube
Amsterdam'da İsrail mağduriyet tiyatrosu: Sky News sildiği o görüntüleri montajlayıp yeniden yayınladı
Dünya
11 Kasım, Pazartesi

Videoyu montajlayıp yeniden yayınladılar

İngiliz kanalının yayınladığı yeni görüntülerdeki ifadeler ve görüntüler değiştirilerek
şiddeti kışkırtan İsrailli isyancılara daha sempatik yaklaşmak için bir dakikalık İsrail propagandası eklendi.

İşte videoda değiştirilen bölümler;
"Çarşamba günü Sky News tarafından doğrulanan sosyal medya videolarında, Maccabi Tel Aviv taraftarlarının evlerin dışından Filistin bayraklarını yırttığı görülüyordu."

Güncellenen versiyonda, İsrail takımının renklerini giyen vandalların holiganlarla hiçbir bağının olmadığı yanılgısına düşülmesi amacıyla
"Maccabi Tel Aviv taraftarları"
ifadesi yerine
"üç adam"
ifadesi kullanıldı.
“Diğer sosyal medya videolarının Maccabi Tel Aviv taraftarlarını kovalayan sakinleri gösterdiği”
belirtilen bir bölüm başka bir bölümle değiştirildi. Bunun yerine, videonun “sokakta bir adamın kovalandığını ve “izleyin ve keyfini çıkarın. Altı Siyonist kovalandı. Filistin'e özgürlük” başlığıyla gösterildi.

"Maccabi taraftarlarının yerel halka saldırdığı görüldü, bir polis arabasının geçtiği görüldü" şeklindeki gerçekçi ifade de kaldırılıp "Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, siyah giyinmiş, kapüşonlu büyük bir grup adamın sokakta koşarak rastgele insanlara saldırdığı görülüyor." ifadeleri kullanıldı.

“İsrailli aşırı sağcıların ırkçılık ve fiziksel şiddet nedeniyle kötü bir şöhrete sahip olduğu” şeklindeki vurgu tamamen kaldırılarak olayları ve Batılı siyasetçilerin tepkilerini doğru bir şekilde özetleyen önceki videonun sonuç kısmı da ikinci videodan tamamen çıkarıldı. Buna ek olarak, parçaya tam 58 saniyelik İsrail yanlısı savunuculuk enjekte edildi.

İsrail mağduriyet tiyatrosu

Sky News kanalının görüntüleri paylaştıktan sonra kaldırmasına tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, kanalın kendisine sansür uyguladığı değerlendirmesinde bulunurken Yahudi kökenli araştırmacı gazeteci Asa Winstanley, X'ten yaptığı paylaşımda,
"Görüntüler, şehirde ırkçı saldırı gerçekleştiren İsrailli futbol holiganları hakkındaki gerçekleri açıklıyor.
" ifadesini kullandı.

Katar'daki Northwestern Üniversitesinde medya analizi alanında çalışan Doç. Dr. ​​​​​​Marc Owen Jones da
"Sky News, Maccabi Tel Aviv taraftarlarının ırkçılığından ve Arap karşıtı tezahüratlarından bahseden paketini neden sildi?"
paylaşımında bulundu.

Yeni versiyon yayınladılar

Sky News'in İsrail hamlesine tepkiler çığ gibi büyürken kanal yeni bir versiyon yayınladı. Yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Doç. Dr. ​​​​​​Marc Owen Jones
"Bu çılgınlık. Amsterdam protestolarını kapsayan bir paketi gizemli bir şekilde sildikten sonra, Sky News yeni bir versiyon yayınladı. Yeni versiyon, şiddetin antisemitik olduğunu vurgulamak için vurguyu tamamen değiştiriyor. Aşağıdaki açılış ekran görüntüsü değişikliğine bakın"
ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrailli taraftarlar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da yapılan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve esnasında, Filistin destekçilerine saldırıp, provokasyonlarda bulunarak olay çıkarmıştı.

Karşılaşma öncesinde, İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu sırasında ıslıklı protestoya ve slogan atmaya devam eden İsrailli taraftarlar, stadyum çevresinde ve sokaklarda Arap karşıtı ve Filistinlilere soykırım yapılmasını destekleyen sloganlar atmıştı.
Stadyum çevresinden paylaşılan görüntülerde, taraftar gruplarının söylediği marşlarda
"Gazze'de okul yok çünkü Gazze'de çocuk kalmadı"
ifadesinin geçtiği duyulmuştu.

Hollanda'da maç öncesinde ve sonrasında çıkan olaylar kapsamında 62 kişi gözaltına alınmıştı.

Siyonistler Filistin bayraklarını sökmüşlerdi

UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta karşılaşmalarında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile Hollanda takımı Ajax karşılaştı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da oynanacak maç öncesinde, Siyonist İsrailli taraftarlar şehrin birçok farklı noktasında bulunan Filistin bayraklarına saldırılar gerçekleştirdi.
Ajax taraftarı ile Hollanda'da yaşayan Müslümanlar, Siyonistlerin bu hareketine tepkisiz kalmayarak Filistin bayrağına saldıran hadsizleri yakalayıp Amstel Nehri'ne attı.
Nehre atılan Siyonist'in "Özgür Filistin" diye bağırmadıkça nehirden çıkmasına izin verilmedi. Öte yandan kaçışan diğer İsrailli taraftarlar da Filistin destekçileri tarafından Amsterdam sokaklarında kovalandı.

YouTube
Amsterdam'da İsrail mağduriyet tiyatrosu: Sky News sildiği o görüntüleri montajlayıp yeniden yayınladı
Dünya
11 Kasım, Pazartesi


#Amsterdam
#İsrail
#Sky News

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