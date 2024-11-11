Amsterdam'da İsrail mağduriyet tiyatrosu: Sky News sildiği o görüntüleri montajlayıp yeniden yayınladı

“Diğer sosyal medya videolarının Maccabi Tel Aviv taraftarlarını kovalayan sakinleri gösterdiği”

belirtilen bir bölüm başka bir bölümle değiştirildi. Bunun yerine, videonun “sokakta bir adamın kovalandığını ve “izleyin ve keyfini çıkarın. Altı Siyonist kovalandı. Filistin'e özgürlük” başlığıyla gösterildi.