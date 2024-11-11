Amsterdam'da İsrail mağduriyet tiyatrosu: Sky News sildiği o görüntüleri montajlayıp yeniden yayınladı

İngiliz haber kanalı Sky News, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde yapılan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde, İsrailli taraftarların ırkçı sloganlar attığını gösteren görüntüleri sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Sky News kanalının, X ve Instagram hesaplarından "İsrailli taraftarların Filistin bayraklarını yırttığı ve Arap karşıtı ırkçı sloganlar attığı" notuyla paylaştığı görüntüleri herhangi bir açıklama yapmadan silmesi tepkilere neden olurken, İngiliz kanalı yeni bir versiyon yayınladı. Yeni versiyonda, şiddetin antisemitik olduğunu vurgulamak için kurgu tamamen değiştirildi. İngiliz kanal şiddeti kışkırtan İsrailli isyancılara daha sempatik yaklaşmak için videoyu değiştirip bir dakikalık İsrail propagandası ekleyerek yeniden yükledi ve önceki düzenlemenin "Sky News'in denge ve tarafsızlık standartlarını karşılamadığını" iddia etti.
Videoyu montajlayıp yeniden yayınladılar
“İsrailli aşırı sağcıların ırkçılık ve fiziksel şiddet nedeniyle kötü bir şöhrete sahip olduğu” şeklindeki vurgu tamamen kaldırılarak olayları ve Batılı siyasetçilerin tepkilerini doğru bir şekilde özetleyen önceki videonun sonuç kısmı da ikinci videodan tamamen çıkarıldı. Buna ek olarak, parçaya tam 58 saniyelik İsrail yanlısı savunuculuk enjekte edildi.
İsrail mağduriyet tiyatrosu
Yeni versiyon yayınladılar
Ne olmuştu?
Hollanda'da maç öncesinde ve sonrasında çıkan olaylar kapsamında 62 kişi gözaltına alınmıştı.