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Ne söylem değişiyor ne çelişkiler: Pentagon yine 'endişeliyiz' deyip İsrail'e destek açıklaması yaptı

Ne söylem değişiyor ne çelişkiler: Pentagon yine 'endişeliyiz' deyip İsrail'e destek açıklaması yaptı

23:1419/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör devleti İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırılara ilişkin, "Bölgede gerginliğin yüksek olduğunu biliyoruz ve bu tırmanıştan endişe duyuyoruz." açıklamasını yaptı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "İsrail bölgede ne yaparsa yapsın ABD'nin yine de destek verip vermeyeceği" şeklindeki soruya 'İsrail'i korumak için bölgedeyiz' yanıtını verdi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pentagon her zamanki gibi 'endişeli'

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıyla ilgili sorulara ilişkin Singh, ABD'nin bu saldırılarla hiçbir ilgisi olmadığını tekrarlayarak,
"Bölgede gerginliğin yüksek olduğunu biliyoruz ve bu tırmanıştan endişe duyuyoruz."
dedi.
Singh, bir gazetecinin "Lübnan'daki saldırıların bölgede tansiyonu nasıl etkilediği" yönündeki sorusuna,
"Bölgedeki gerginliği tırmandıracak herhangi bir saldırının, gerginliğin azaltılmasına veya nihai olarak istediğimiz ateşkes anlaşmasının gerçekleşmesine yardımcı olmayacağını söyleyebilirim."
yanıtını verdi.

"İsrail ne yaparsa yapsın arkasındayız" mesajı

"İsrail bölgede ne yaparsa yapsın ABD'nin yine de destek verip vermeyeceği" şeklindeki soruya ise Singh, İsrail'e, açık şekilde kendisini savunması için destek olmak ve aynı zamanda ABD güçlerini korumak amacıyla bölgede olduklarını söylemekle yetindi.




#Pentagon
#İsrail
#Lübnan

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