Dünya Nefesimizle ısınıyoruz
ORTADOĞU

Nefesimizle ısınıyoruz

İdlib’deki bombardımandan kaçanlar çadırlarda soğukla da mücadele ediyor. Karama kampında kalan Zehra Şeyh’in sözleri çaresizliği anlatıyor: 5 kişi bir yorganla üstümüzü örtüyoruz. Soğuk bizi öldürdü. Isınmak için elbiselerimizi yakıyoruz. Göç eden bir aileyi daha yanımıza aldık. Çadırda ne kadar kalabalık olursak o kadar ısınıyoruz. Nefeslerimizle ısınıyoruz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İdlib
İdlib

Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak İdlib bölgesindeki kamplara sığınan siviller, bir yandan zor kış şartlarında yaşama tutunmaya çalışırken bir yandan da evlerine dönmeyi hayal ediyor. Evsiz kalan siviller soğuk çadırlarını nefesleriyle ısıtmaya çalışıyor. Sert geçen kış aylarında sıcaklığın gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi ve zaman zaman yağan kar İdlib’deki sivillerin yaşam mücadelesini zorlaştırıyor. Hama’nın kuzeyindeki Kefrenbude ilçesi Esed rejiminin eline geçmeden kısa süre önce evlerini terk etmek zorunda kalan Zehra Şeyh, ailesiyle Türkiye sınırı yakınlarında Karama kampına sığınan sivillerden biri.

İdlib üşüyor.

SOĞUK BİZİ ÖLDÜRDÜ

Zehra Şeyh, havanın çok soğuk ve tüm aile fertlerinin de hasta olduğunu belirterek, “Soğuk, çok soğuk. 5 kişi bir yorganla üstümüzü örtüyoruz. Soğuk bizi öldürdü. Odun ve ısınacak bir şeyimiz kalmadı, ısınmak için elbiselerimizi yakıyoruz” dedi. Göç eden bir aileyi daha yanlarına aldıklarını söyleyen Şeyh, “Çadırda ne kadar kalabalık olursak o kadar ısınırız. Nefeslerimizle ısınıyoruz. Çok üşüyoruz, hepimiz hastayız. Kar yağıyor, gelecek günlerdeki karlar ise daha yoğun olacak. Isınmak için odun lazım. Köylerimize dönersek, toprak üzerinde kalırız. Bir tek köylerimize dönelim” diye feryat ediyor.

İdlib'de bir gün bir ömre bedel...
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İdlib'de bir gün bir ömre bedel...
Suriye'nin İdlib şehrinde Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçarak güvenli bölgelere göç eden aileler, soğuk ve çamurla mücadele ediyor. İdlib'in Türkiye sınırına yakın ilçelerinden Sarmada'da bulunan ve 130 ailenin barındığı Sarut kampında yoğun yağış ve altyapı eksikliği nedeniyle oluşan göletler, yardıma muhtaç ailelerin yaşamını zorlaştırıyor.


ELBİSE YAKIYORLAR

Bir diğer kamp sakini Ahmet Cuma ise soğuk havaya karşı insanların ne yapacağını bilemediğini dile getirerek “İnsanlar çok zor bir halde. Özellikle bu soğuk dalgasında herkes hastalandı. Yeni göç var. Bomba sesleri göç ettiğimiz yerlere kadar ulaşıyor. Herkes darda ve zorda” dedi. Kar yağışı beklendiğini ifade eden Cuma, “Bu insanların en önemli ihtiyaçlarından biri barınak. Sıcaklık eksi 7-8 civarında, daha da düşecek. Burada herkes kendi maddi imkanları çerçevesinde bir şeylere ısınmaya çalışıyor. Şu an buradaki herkes ikinci el elbise yakıyor, talep fazla olduğu için o da pahalandı. Bazıları araba lastiği kesip yakıyor” diye konuştu.

İdlib hayaleti

İdlib
  • Suriye’nin İdlib kentinde rejim ve destekçilerinin devam eden bombardımanında şehrin kırsalı adeta hayalet beldelere dönüştü. Katliamdan kaçan insanların büyük bölümünün terk ettiği evlerinin kapılarını bile kapatamadıkları görülüyor. Evlerini terk eden 2 milyona yakın insan, sahip oldukları araçlarına alabildikleri eşyaları ile yola düşerek bombardımandan korunmaya çalışıyor. Hayatta kalabilmek adına kaçmak zorunda kaldıklarını anlatan Suriyeliler, tek umutlarının Türkiye olduğunu belirtiyor.

İdlib'de mülteciler yardım bekliyor
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İdlib'de mülteciler yardım bekliyor
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su altında kalan sığınmacı kampları yardım bekliyor.


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