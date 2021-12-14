​Nekbe belgeleri yayınlandı ​

Gizli belgeler, bu dönemde bölgedeki Filistinli nüfusun 120 binden 30 bine kadar düştüğünü gösterdi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi ile Akevot İsrail-Filistin Çatışma Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan rapor, 1948’de Filistinli sivillere karşı işlenen katliamlardan Siyonist liderlerin haberdar olduğunu ortaya koydu.

Gizliliği yeni kaldırılan İsrail hükümeti belgelerine dayandırılarak yazılan raporda, Ekim 1948’de başlatılan iki operasyon ele alındı. Nekbe sırasında Tel Aviv hükümetinin toplantı tutanaklarını da içeren belgeler, “İsrailli liderlerin, Arap köylerinin işgali esnasında yaşanan kanlı olayları gerçek zamanlı haber aldığını” gün yüzüne çıkardı.

TOPLU KIYIM YAPTILAR

Rapora göre, işgalci gücün Celile’yi ele geçirme operasyonunun bir parçası olarak, İsrail askerleri düzinelerce Filistin köyüne saldırdı ve on binlerce vatandaşı zorla yerinden etti.

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Gizli belgeler, bu dönemde bölgedeki Filistinli nüfusun 120 binden 30 bine kadar düştüğünü gösterdi. Soruşturma ayrıca, kuzeydeki Reineh, Meron ve el-Burj köylerinde Filistinlilere yönelik katliama ilişkin de çok sayıda bilgi sağladı.

Nekbe, 1948’de İsrail devletinin kurulduğunun ilan edilmesi ile başlayan, Siyonist milislerin birçok Filistin köyünde toplu katliam yapmasıyla devam eden ve Filistinli nüfusun yaklaşık yüzde 80’inin yerinden olmasıyla sonuçlanan olaylar bütününe verilen isim.