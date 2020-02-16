Neredesin Ey İnsanlık!

Hammadi ailesi yakacakları olmadığı için elbise ve ayakkabılarını yaktı. Baba Stayf Hammadi, yavruları Hur ve Huda’yı da yanına alarak uyudu, anne de bir köşeye kıvrıldı. Ancak bu, son uykuları oldu. Dumandan sızan zehirli gazla Hammadi ailesi koyun koyuna öldü

İdlib’de göç etmekten yorulduğu için evini terk etmeyenler Esed rejimi ve Rusya’nın hava bombardımanlarında, Türkiye sınırına akın edenler ise soğuk, açlık ve hastalıktan ölüyor. Sınırın hemen birkaç kilometre ötesindeki kamplardan her gün acı haberler geliyor. Son bir hafta içinde derme-çatma çadırlara, camsız penceresiz, viran olmuş yapılara sığınan 3 bebek, 1 çocuk ve 1 genç donarak can verdi. 4 kişilik bir aile de çadırlarını ısıtmak için mangalda yaptıkları giysilerin dumanından boğularak hayatını kaybetti. Talihsiz 2 çocuğu ise çadırda ısınmak için yakılan alevler bu dünyadan aldı.

Babası, hayatta sandı

Ahmed Leyla

İman Mahmud Leyla, İdlib’de soğuğa yenik düşen bebeklerden sadece birisi. Dünyaya geleli daha 1,5 yıl olmasına rağmen büyük acılar yaşadı. 4 kişilik ailesi, Esed rejiminin oluk oluk kan akıttığı Doğu Guta’daki Hamuriye köyünden kaçmak zorunda kaldı. Bombalar peşlerini bırakmadığı için birçok kez göç etmek zorunda kaldılar. Son durakları ise Afrin’e 1 saat uzaklıktaki Mareta köyü oldu. Camı, penceresi, banyosu, tuvaleti olmayan, sadece 4 duvardan ibaret sıvasız bir dükkana sığındılar. Ancak minik Leyla’nın küçük bedeni bu acılara daha fazla dayanamadı. Bir sabah kalktığında kızının hareketsiz bir şekilde yattığını gören baba, yavrusunu kucaklayarak yola düştü. Leyla’nın cansız bedeniyle tam 1 saat yol yürüyen baba, hastanede duymak istemediği cevaplar aldı. Doktorlar dünyaya gözleri açık veda eden Leyla’nın donarak öldüğünü söyledi. Kara haberle yıkılan baba, doktorların ‘araba ile evine götürelim’ ısrarına rağmen acısını kucağına alıp 1 saat yürüyerek evine döndü, kızını toprağın bağrına emanet etti.

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OYNAT 00:54 İdlib'e düzenlenen saldırıda enkaz altında kalan küçük kızın kurtarılma anları Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 3 sivil daha hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı. Küçük bir kız çocuğunun enkazdan çıkarılması sırasında yaşanan dehşet anları, kameraya yansıdı. BiP'te paylaş

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Geriye bu resim kaldı

Mangalla ısınmak istediler

Geride acı bir hikaye bırakarak dünyaya veda eden binlerce aileden biri de Hammadî ailesi. Aile, Kefr Ruma’dan Maar’ed Mısrin kasabasına göçtü. Killi köyündeki el-Ziya kampına yerleşen aile, derme çatma bir çadır bulabildikleri için kendilerini şanslı hisseden Suriyeliler arasındaydı. Ancak bu buluş canlarını kurtarmaya yetmedi. Geceleri eksi 10 dereceyi gören soğuktan korunmak için çadırın ortasına bir mangal koydular. Yakacakları olmadığı için mangala elbise ve ayakkabılarına atarak tutuşturdular. Baba Sıtayf Hammadî, yavruları Hûr ve Hüda’yı da yanına alarak uyudu; anne de bir köşeye kıvrıldı. Ancak bu son uykuları oldu. Mangaldan çıkan dumandan sızan Hammadî ailesi koyun koyuna can verdi.

Ve bir daha uyanamadılar

Ahmed Hamid Yasin

***

Ahmed Abdulvahab

Ahmed Abdülvahab ve Ahmed Hamid Yasin de yokluğun kurbanı 2 bebek oldu. Abdülvahab’ın ailesi katillerden kaçan 1 milyondan fazla kişinin sığındığı Atme Kampı’nda kalıyordu. Yakacakları olmadığı için battaniyeye sarılak uyudular ancak Abdülvahab bir daha uyanamadı. Hekimler ‘donarak can verdi’ kaydı düştü. Cennete uğurlanan Abdülvahab’dan geriye ailesinin çiçeklerle süsleyerek çektiği son fotoğraf karesi kaldı. Ahmed Hamid Yasin’in ailesi ise İdlib’in güneyindeki Han Şeyhun’dan Azez’deki el-Katari kampına sığınmıştı. Bombalardan kaçan Yasin soğuktan kaçamadı. Battaniyelerle ısınmaya çalıştıkları çadırda hastalanıp ecele yenik düştü.

OYNAT 01:00 İdlib'de bir gün bir ömre bedel... Suriye'nin İdlib şehrinde Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçarak güvenli bölgelere göç eden aileler, soğuk ve çamurla mücadele ediyor. İdlib'in Türkiye sınırına yakın ilçelerinden Sarmada'da bulunan ve 130 ailenin barındığı Sarut kampında yoğun yağış ve altyapı eksikliği nedeniyle oluşan göletler, yardıma muhtaç ailelerin yaşamını zorlaştırıyor. BiP'te paylaş

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Moskova’da son temas

Mevlüt Çavuşoğlu

Ankara’da Rus heyetle geçtiğimiz günlerde tamamlanan iki tur görüşmenin ardından şimdi de Türk heyet Moskova yolunda. Rusya’da yarın yapılması planlanan görüşmelere, İdlib’e yönelik kapsamlı harekât öncesi Putin yönetimiyle son temas gözüyle bakılıyor. 56. Münih Güvenlik Konferansı için Almanya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Heiko Maas ile ortak basın toplantısında, “Pazartesi günü bizim heyetimiz Moskova’ya gidecek, daha önce Rus heyeti Ankara’daydı. Görüşmelerimizi sürdüreceğiz” dedi. Maas ile yaptığı görüşmede, İdlib konusunun gündeme geldiğini aktaran Çavuşoğlu, İdlib’de rejimin artan saldırılarını durdurmak için Türkiye’nin çaba gösterdiğini belirtere, “İngiltere ve ABD’nin verdiği desteği, başta Almanya olmak üzere, Avrupa ülkelerinden ve Avrupa Birliği’nden de daha görünür şekilde görmek istiyoruz. Eğer biz bunu durduramazsak, büyük insani trajedi olacak” diye konuştu. Çavuşoğlu, şu anda Türkiye sınırına yaklaşan insanlar için Almanya’nın da desteğiyle briket evler yaptıkları bilgisini paylaşarak, bunun geçici bir çözüm olduğuna dikkati çekti. Asıl önemli unsurun ateşkesin sağlanması olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Biz istiyoruz ki; Rusya ile yaptığımız ve yapacağımız görüşmelerde, diplomasi yoluyla bunu başaralım ama eğer bu mümkün olmazsa, gerekli tedbirleri de alacağımızı zaten Cumhurbaşkanımız (Tayyip Erdoğan) açıkladı. Çünkü rejim, sadece masum insanları hedef almıyor. Bizim sahadaki gözlem noktalarındaki askerlerimizi de hedef alıyor. Bizim buna müsamaha göstermemiz mümkün değil. Başka bir insani kıyıma izin vermeyeceğiz.” Münih’te Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la da görüşen Çavuşoğlu, Suriye ve İdlib’deki durumun Ankara-Moskova arasındaki S-400 hava savunma sistemi anlaşmasını etkilemeyeceğini duyurdu.

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OYNAT 00:00 Esad rejimi ve destekçileri İslamiyet'in kutsallarına saldırdı Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güneyi ve güneydoğusunda karadan ilerlemeye devam ediyor. Suriye'de Esad rejimi ve destekçileri, İdlib'de ele geçirdikleri bölgelerde mezar taşlarını tahrip etmeye başladı. Esad rejimi askerleri girdikleri camide de Esad sloganları atarak camiyi tahrip etti. BiP'te paylaş

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İki çocuğunu sıcak tutmak isterken...

Çıkan yangında çadır kül oldu.

Muhammed Abdulrezzak, bu dünyada evlat acısıyla imtihan edilen onbinlerce Suriyeli arasında. Halep’in Kastun köyünde yaşıyordu. Bombardıman ve katliamlar sonrası Maar’ed Mısrin’in Şeyh Bahar köyüne hicret etti. Düzensiz bir kampta yaşam mücadelesi verirken iki yavrusunu yitirdi. Nasıl mı? Biraz ısınabilmek için çadırda yaktığı mangal ansızın yangın çıkardı. 2 çocuğu alevler içinde feci halde can verdi.

Her yer harabe

İdlib

Son bir aydır İdlib kırsalındaki birçok kasaba ve köy boşaldı. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü’nün verilerine göre 16 Ocak-10 Şubat tarihleri arasındaki 25 günde 426 bin 603 bin kişiden oluşan 74 bin 581 aile başka yerlere göç etmek zorunda kaldı. Göç etmek zorunda kalanların 286 bine yakın kişinin adresi Türkiye sınırındaki düzenli/düzensiz sığınmacı kampları oldu. 81 bin kişi Zeytin Dalı Harekât bölgesi olan Afrin’e, 61 bin kişi ise Fırat Kalkanı bölgesine (Azez-Bab-Cerablus) sığındı. Aynı tarihler arasında yaklaşık 200’ü kadın ve erkek 300’e yakın insan hayatını kaybederken, bombardımanlarda yerleşim yerlerinin alt/üst yapısı da tamamen çöktü. 8 sığınmacı kampı, 5 sivil savunma merkezi, 19 tıp merkezi ve ambulans, 38 okul, 10 çarşı/pazar, 22 cami/mescit, 3 su nakil istasyonu, 2 enerji santrali, 5 fırın, 14 de hizmet tesisi yerle bir edildi. Raporlara göre on binlerce insanın gıda, su, barınma vb. zaruri ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanabilmesi için en az 50 milyon dolar kaynak gerekiyor.

Damarları buz kesmiş

Soğuk betonda donarak can veren 16 yaşındaki Muhammed Kusay Selce’nin fotoğrafını bulamadık. Resimdeki kişi çadırda ölen Ammar el-Süleyman.

Muhammed Kusay Selce, İdlib’in yitik canlarından birisi... 16 yaşındaydı ama nereli olduğunu bilen, ailesini tanıyan yok. Suriye içlerinlerinden, bombardımandan kaçarak Maar’ed Mısrin’e geldi. Eski bir tavuk çiftliğinde kalıyordu. Ne yatağı ne de battaniyesi vardı. Pazartesi gecesi beton üzerinde yattığı ölüm uykusundan uyanamadı. Onu bulanlar hastaneye yetiştirdiğinde çoktan can vermişti. Onu geri döndürmek için mühahale eden hemşirenin “Vücudu öyle donmuştu ki iğneyi koluna zor sokabildik” sözleri Selce’nin dramını özetledi. Maarşurin’de kalan zihinsel engelli Ammar el-Süleyman’ın ölümü de soğuktan oldu. Süleyman da soğuktan korunmak için sığındığı çadırda donarak hayata veda etti.