Dünya Netanyahu, Putinden İsrailli mahkumun serbest bırakılmasını istedi Karar değerlendirilecek
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Netanyahu, Putin’den İsrailli mahkumun serbest bırakılmasını istedi: Karar değerlendirilecek

Netanyahu, Putin’den İsrailli mahkumun serbest bırakılmasını istedi: Karar değerlendirilecek

Rusya’da geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen duruşmada hem ABD hem de İsrail vatandaşı olan 26 yaşındaki kadın asker Naama Issahar’a 9.6 gram ağırlığında uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle 7 buçuk yıl hapis cezası verildi. Mahkeme kararının ardından İsrail Başbakan’ı Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Putin’e mesaj gönderdi.

Haber Merkezi IHA
Kadın asker Naama Issahar.
Kadın asker Naama Issahar.

İsrail Başbakan’ı Binyamin Netenyahu, Rusya’da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan İsrailli mahkumun serbest bırakılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mesaj gönderdi.

Kadın asker Naama Issahar’a 9.6 gram ağırlığında uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.
  • Hem İsrail hem de Rusya tarafından doğrulanan mesajda Netanyahu hapis cezasına çarptırılan Issahar’ın serbest bırakılmasını istedi. Netanyahu’nun talebi üzerine Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun talebinin Putin tarafından değerlendirileceğini söyledi.

9 Nisan’da Yeni Delhi’den Tel Aviv’e Moskova üzerinden aktarmalı uçuşla giden Naama Issahar’ın bavulunda Moskova’da 9.6 gram uyuşturucuyla yakalanmıştı. Issahar, 11 Ekim tarihinde Khimki şehrindeki duruşmada 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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