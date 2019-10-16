Netanyahu, Putin’den İsrailli mahkumun serbest bırakılmasını istedi: Karar değerlendirilecek Netanyahu, Putin’den İsrailli mahkumun serbest bırakılmasını istedi: Karar değerlendirilecek Rusya’da geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen duruşmada hem ABD hem de İsrail vatandaşı olan 26 yaşındaki kadın asker Naama Issahar’a 9.6 gram ağırlığında uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle 7 buçuk yıl hapis cezası verildi. Mahkeme kararının ardından İsrail Başbakan’ı Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Putin’e mesaj gönderdi.

Haber Merkezi 16 Ekim 2019, 12:43 Son Güncelleme: 16 Ekim 2019, 15:02 IHA