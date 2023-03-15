Netanyahu Ukrayna'ya asker mi gönderiyor? İsrail'de kritik toplantı: 'Türünün ilk örneği'

Karadeniz'de yaşanan Rusya-ABD gerilimi Moskova-Washington hattında krize neden oldu. ABD, MQ-9 insansız hava aracının Rusya tarafından düşürüldüğünü açıklarken, Moskova yönetimi ise bu iddiayı reddetti. Olaya ilişkin açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait İHA'nın irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçtiğini ve su yüzeyine çarptığını ifade etti.