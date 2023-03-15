Netanyahu Ukrayna'ya asker mi gönderiyor? İsrail'de kritik toplantı: 'Türünün ilk örneği'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. (Arşiv)
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ukrayna'ya askeri yardım sağlanması konusunda ilk kez bir güvenlik görüşmesi gerçekleştirdi.
İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, İsrailli güvenlik yetkilileriyle, Ukrayna'ya askeri yardım sağlanması konusunu görüşmek üzere toplantı düzenledi.
Toplantıya Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Dışişleri Bakanı Eli Cohen, dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Başbakan'ın Askeri Sekreteri Avi Gil ve diğer yetkililer katıldı.
"Türünün ilk örneği"
Toplantıda, konuya ilişkin herhangi bir karar alınmadı.
İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise Netanyahu'nun düzenlediği bu toplantının türünün ilk örneği olduğu belirtildi.
Haberde, görüşme sırasında İsrail Milli Güvenlik Konseyi temsilcilerinin, Ukrayna'nın İsrail savunma sistemlerinin alınmasına ilişkin talepleri ve Rusya'ya karşı duyarlılık konusunda sunumda bulunduğu ifade edildi.
Netanyahu'dan Ukrayna'ya 'Demir Kubbe' gönderme sinyali
Gazetenin haberinde, akıllı füze uyarı sistemini Kiev'e taşımaya ve mayınları temizlemesine yardım etmeye hazır olduğunu ifade eden İsrail'in, Ukrayna'ya silah sağlamayı henüz onaylamadığı kaydedildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 4 Şubat'ta Paris'te ziyareti kapsamında Fransız LCI kanalına verdiği röportajda, Ukrayna'ya Demir Kubbe hava savunma sistemini gönderme ihtimalini inceleyeceğini söylemişti.