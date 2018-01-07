Netenyahu’dan Avrupalı liderlere 'İran' telefonu

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bazı Avrupalı liderlerle "İran’daki son gelişmeleri" ele aldığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, İngiltere Başbakanı Theresa May, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Romanya Parlamentosu Başkanı Liviu Dragnea ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, geçen salı günü Netanyahu’nun Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir telefon görüşmesi yaptığına vurgu yapılarak görüşmelerin konusunun başta İran’daki olaylar olmak üzere bölgedeki gelişmeler olduğu aktarıldı.

Netanyahu’nun Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile Polonya Başbakanı Morawiecki’ye, ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıyan kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki oylamasında "çekimser" oy kullandıkları için teşekkür ettiği kaydedildi.

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Açıklamada, görüşmelerin içeriğine ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Romanya Cumhurbaşkanlığından bugün yapılan açıklamada ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis'i telefonla arayarak Romanya Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını görüştüğü belirtilmişti.

Ne olmuştu?

ABD, desteğini göstermek amacıyla İran'daki protestoları dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşımıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'nin İran’a yönelik dış müdahalelere karşı olduğunu vurgulayarak başka dünya ülkelerinin de İran'daki gösterilere dikkatli yaklaştığını ve ABD ile İsrail haricinde bir ülkeden destek açıklamalarının gelmediğine dikkati çekmişti.

İran’ın Meşhed kentinde 28 Aralık'ta bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan olaylar, kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşerek Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılmıştı.

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