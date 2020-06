New York 2. faz normalleşmeye geçti: 300 bin kişi iş yerine geri dönecek ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen New York kenti, bugün ikinci faz normalleşmeye başladı. 5 bine yakın restoranın açılacağı New York'ta 45 bin kişiye istihdam sağlanması, kentte ise 300 bin kişinin iş yerlerine dönmesi bekleniyor. Kuaför ve güzellik merkezleri ise hem çalışan sayısı hem de müşterileri yüzde 50 kapasite olması koşuluyla açılacak. İbadet yerleri ise yüzde 25 kapasite ile açılabilecek.

Haber Merkezi 22 Haziran 2020, 18:15 Son Güncelleme: 22 Haziran 2020, 18:31 AA