New York Times: Milyonlarca Suriyeli için imkan sunan tek ülke Türkiye

New York Times gazetesi, son zamanlarda terör örgütü YPG/PKK'ın bombalı saldırılarına maruz kalan Afrin'i ve kentin Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki mülteci kamplarını anlatan geniş bir gözlem yazısı yayımladı.

20 Ocak 2018'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü YPG/PKK'yı bölgeden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatının dünyada büyük eleştiri aldığı hatırlatılan yazıda, "Ancak bugün, onların koruduğu Suriyeliler, tüm zorluklara rağmen Türklerin orada olmasından memnunlar" ifadelerine yer verildi.

Gazetenin Türkiye Büro Şefi, Charlotta Gall imzalı yazıda, "10 yıllık Suriye iç savaşının son bulması konusunda dünyanın kafası karışıkken Türkiye, 5 milyon civarında evlerinden edilmiş ve zor durumdaki sivilleri korumak için bölgede bulunan tek uluslararası güç. Bugün Beşar Esed güçleri ile Rus müttefiklerinin muhtemel katliamlarının önünde bir tek Türk askerleri var." ifadeleri dikkati çekti.

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"TÜRKİYE BÖLGEDE GÜVENİLİĞİ SAĞLADI"

Özellikle de Şam ve Halep'teki saldırılardan kaçarak bölgeye gelen mültecilerin çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını detaylandıran yazıda, Türkiye'nin bölgede güvenliği sağladığına ve yerel meclisler kurarak bölgeyi yönettiğine işaret edildi.

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Gözlem yazısında, "Türkiye kenti kendi elektrik ağlarına bağlayarak yıllardır süren elektriksizliği sonlandırdı, bölgede Türk cep telefonu hatları ve Türk parası kullanılıyor ve 500 Suriyeli şirket sınır ticareti için kaydedilmiş durumda." ifadesine yer verildi.

Yazıda görüşlerine yer verilen Hatay Vali Yardımcısı Orhan Aktürk, "Amacımız, onların hayatlarını daha da normalleştirmektir. İnsanlar hayata tekrar dönsünler diye okulların ve hastanelerin açık kalmasını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kentteki bombalı saldırılarla ilgili ise Aktürk patlatılan araçların kamyonlarla YPG/PKK işgali altındaki Münbiç ilçesinden getirildiğini tespit ettiklerini belirtti.

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"TEK ÜLKE TÜRKİYE"

Gazeteye konuşan yerel meclis üyesi Said Süleyman, Türkiye'nin verdiği yardımların ötesinde daha fazla uluslararası insani yardıma ihtiyaç olduğuna dikkat çekerken, yazıda "Ancak milyonlarcası için imkan sunan tek ülke Türkiye." ifadesine yer verildi.

Bölgedeki öğrencilerin Türkiye'de iş ve eğitim imkanı bulmak için Türkçe öğrendiği kaydedilen yazıda, oradaki insanların savaşın şartları aynı olduğu sürece kendi memleketlerine dönemeyeceğine dikkat çekildi.

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"TÜRLER OLMADAN HAYATTA KALAMAYIZ"

Şam'ın güneyinden kaçarak bölgeye gelen mültecilerden Süleyman Carir gazeteye verdiği demeçte, "Türkiye bize koruma sağlamadan kendi köylerimize dönemiz mümkün değil. Türkler olmadan biz hayatta kalamayız." değerlendirmesinde bulundu.

OYNAT 00:59 Dokuz yıldır değişmeyen dram: 50 bin sığınmacının çadırı sular altında 9 yıldır Suriyeli sığınmacıların kış mevsiminde yaşadığı içler acısı durum bu yıl da değişmedi. Türkiye'nin sınır hattında bulunan İdlib'de, yaklaşık 50 bin sivilin yaşadığı 110 çadır kampı sular altında kaldı. Tüm eşyaları sular altında kaldı, giyecek kuru elbiseleri kalmadı. Altında ısınacak bir battaniyeleri bile yok.



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OYNAT 00:46 İdlibli mülteciler zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veriyor Suriye'de Esad rejiminin saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan İdlibli siviller ağır kış şartları altında yaşama tutunmaya çalışıyor. Çocuklar, soğuk hava şartlarında temel ihtiyaçlardan yoksun ölüm korkusuyla yaşıyor .Birçok mülteci, çamur altında kalan çadırlarını kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 Mehmetçikler düğüne gider gibi Resulayn'a gitti: Bizler bedel ödeyenleriz, bedel ödemeye gidiyoruz Diyarbakır'ın Silvan İlçe Komando Alay Komutanlığında görevli 258 Mehmetçik, Suriye görevi için düğüne gider gibi Rasulayn'a doğru yola çıktı. Komandolar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye görev gücüne katılmak üzere dualarla uğurlandı. Bir Mehmetçiğimizin, 'Pencereden baktığınızda güneşi esirgemiyorsa gökyüzü, birileri bedelini ödediği içindir. Bizler bedel ödeyenleriz. Bedel ödemeye gidiyoruz. Selam olsun bedel ödeyenlere.' ifadeleri dikkat çekti. BiP'te paylaş

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