Dünya New Yorkta kopya katliam dehşeti Saldırgan Yeni Zelandada cami basan Tarrant gibi hareket etmiş
AMERİKA

New York'ta kopya katliam dehşeti: Saldırgan Yeni Zelanda'da cami basan Tarrant gibi hareket etmiş

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette 10 kişinin öldüğü katliamla ilgili ayrıntılar ortaya çıkıyor. 18 yaşındaki Payton Gendron isimli aşırılık yanlısı saldırganın Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2 camiye baskın düzenleyip 51 Müslümanı şehit eden Branton Tarrant'a internetten övgü yaptığı belirlendi. Saldırgan katliamı tıpkı Christchurch cami saldırısındaki gibi canlı yayında yapmış.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
New Yorkta kopya katliam dehşeti: Saldırgan Yeni Zelandada cami basan Tarrant gibi hareket etmiş
Saldırının gerçekletirildiği süpermarket önünde kalabalık oluştu.

ABD, New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırının dehşetini yaşıyor. Kent dışından bölgeye gelen saldırgan bir süpermarkete girip en az 10 kişi öldürdü.

Saldırganın Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklandı.

Joseph Gramaglia
Joseph Gramaglia

"AĞIR SİLAHLIYDI VE TAKTİK DONANIMI VARDI"

CNN'in haberine göre katliamla ilgili açıklama yapan Buffalo Polis Komiseri Joseph Gramaglia, saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini, taktik teçhizat teçhizatı giydiğini ve saldırı esnasında canlı yayın yaptığını söyledi.

Yetkililer, Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu, kurbanlardan dördünün mağaza çalışanı, geri kalanının müşteri olduğunu açıkladılar.

TWITCH ÜZERİNDE CANLI YAYIN

Öte yandan saldırganın katliamı Twitch üzerinden canlı yayınladığı açıklandı. Yayını doğrulayan şirket bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "New York, Buffalo'da meydana gelen silahlı saldırıyı duyunca harap olduk. Kalbimiz bu trajediden etkilenen toplulukla birlikte. Twitch'in her türlü şiddete karşı sıfır tolerans politikası var ve tüm olaylara hızla yanıt vermek için çalışıyor."

Saldırı görüntülerinin olaydan 2 dakika sonra kaldırıldığını açıklayan Twitch ayrıca saldırganın hesabının askıya alındığını ve bu içeriği yeniden yayınlayan hesapların izlenmesi de dahil olmak üzere tüm önlemleri aldığını duyurdu.

SALDIRGAN AŞIRILIK YANLISI

Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer, olayın ırkçı bir saldırı olduğunu ve saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatıldığını ifade etti. Amerikan abcNews'in haberine göre kolluk kuvvetleri silahlı saldırganın aşırılık yanlısı inanç sahibi olduğunu düşünüyor. Soruşturmayı yürüten müfettişler, saldırganın ABD'de Güney Carolina kilise tetikçisi Dylan Roof ve Yeni Zelanda'da cami baskını gerçekleştiren Brenton Tarrant hakkında övgü içeren çevrimiçi gönderilerini inceliyor.

Ayrıca soruşturma kapsamında, saldırganın internette yayınladığı bir manifestonun gözden geçirildiği belirtildi.

Saldırganın manifestosunda "Beyaz doğum oranlarının 2.06 olması gerekli. Beyaz nüfus her gün sayıca azalıyor" ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.

YENİ ZELANDA CANİSİ 51 MÜSLÜMANI ŞEHİT ETMİŞTİ

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunan Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, 51 müslümanı şehit etmiş, 40 kişiyi de yaralamıştı. Tarrant saldırı anında Facebook'tan canlı yayın yapmıştı.

New York'ta silahlı saldırı: En az 10 ölü
DÜNYA
New York'ta silahlı saldırı: En az 10 ölü

Yeni Zelanda cami saldırganının manifestosundan 15 başlık
DÜNYA
Yeni Zelanda cami saldırganının manifestosundan 15 başlık

Yeni Zelanda'da camide namaz kılanlara terör saldırısı: 49 şehit
DÜNYA
Yeni Zelanda'da camide namaz kılanlara terör saldırısı: 49 şehit
Şampiyon kupasına kavuştu

Şampiyon kupasına kavuştu

Trabzonspor görkemli bir organizasyonla kupasını kaldırdı.
Ezber bozduk gerisi gelecek

'Ezber bozduk gerisi gelecek'

Başkan Ağaoğlu kupa töreninde açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti Akşeneri dinlemedi

İYİ Parti Akşener'i dinlemedi

​Peygamberimize ve Osmanlı'ya hakaret eden kitaba teşkilat ilgi göstermedi.

Çay üreticisine müjde

Çay üreticisine müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen çay alım fiyatlarını açıkladı.
Belediye DHKP-C'ye çalışıyor

Belediye DHKP-C'ye çalışıyor

Ataşehir'de korkunç ilişkiler.
En kapsamlı öğrenci affı

En kapsamlı öğrenci affı

​4 milyon kişiye üniversiteye dönüş yolu.
Motorin azaldı benzin arttı

Motorin azaldı benzin arttı

​Artan ham petrol fiyatları iç piyasadaki tüketiciyi de etkiliyor.
Rusya'dan yine ilhak oyunu

Rusya'dan yine ilhak oyunu

Ukrayna'dan sonra Kafkasya'da sınırlarını genişletme peşinde.
Herediter Anjiyoödem'e dikkat

Herediter Anjiyoödem'e dikkat

​Bu hastalık yüzünden üç kişiden biri yanlış apandisit ameliyatı oluyor.
Resmen devlet başkanı

Resmen devlet başkanı

​BAE'yi yıllardır fiili olarak yöneten Muhammed bin Zayed liderlik koltuğuna oturdu.
Sadece sanat değil

Sadece sanat değil

​Mert Gökalp, deniz canlılarını anlattığı kitabında müsilaja ve kirliliğe de dikkat çekiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.