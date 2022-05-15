New York'ta kopya katliam dehşeti: Saldırgan Yeni Zelanda'da cami basan Tarrant gibi hareket etmiş

ABD, New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırının dehşetini yaşıyor. Kent dışından bölgeye gelen saldırgan bir süpermarkete girip en az 10 kişi öldürdü.

Saldırganın Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklandı.

Joseph Gramaglia

"AĞIR SİLAHLIYDI VE TAKTİK DONANIMI VARDI"

CNN'in haberine göre katliamla ilgili açıklama yapan Buffalo Polis Komiseri Joseph Gramaglia, saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini, taktik teçhizat teçhizatı giydiğini ve saldırı esnasında canlı yayın yaptığını söyledi.

Yetkililer, Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu, kurbanlardan dördünün mağaza çalışanı, geri kalanının müşteri olduğunu açıkladılar.

REKLAM

TWITCH ÜZERİNDE CANLI YAYIN

Öte yandan saldırganın katliamı Twitch üzerinden canlı yayınladığı açıklandı. Yayını doğrulayan şirket bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"New York, Buffalo'da meydana gelen silahlı saldırıyı duyunca harap olduk. Kalbimiz bu trajediden etkilenen toplulukla birlikte. Twitch'in her türlü şiddete karşı sıfır tolerans politikası var ve tüm olaylara hızla yanıt vermek için çalışıyor."

Saldırı görüntülerinin olaydan 2 dakika sonra kaldırıldığını açıklayan Twitch ayrıca saldırganın hesabının askıya alındığını ve bu içeriği yeniden yayınlayan hesapların izlenmesi de dahil olmak üzere tüm önlemleri aldığını duyurdu.

SALDIRGAN AŞIRILIK YANLISI

Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer, olayın ırkçı bir saldırı olduğunu ve saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatıldığını ifade etti. Amerikan abcNews'in haberine göre kolluk kuvvetleri silahlı saldırganın aşırılık yanlısı inanç sahibi olduğunu düşünüyor. Soruşturmayı yürüten müfettişler, saldırganın ABD'de Güney Carolina kilise tetikçisi Dylan Roof ve Yeni Zelanda'da cami baskını gerçekleştiren Brenton Tarrant hakkında övgü içeren çevrimiçi gönderilerini inceliyor.

REKLAM

Ayrıca soruşturma kapsamında, saldırganın internette yayınladığı bir manifestonun gözden geçirildiği belirtildi.

Saldırganın manifestosunda "Beyaz doğum oranlarının 2.06 olması gerekli. Beyaz nüfus her gün sayıca azalıyor" ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.

YENİ ZELANDA CANİSİ 51 MÜSLÜMANI ŞEHİT ETMİŞTİ

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunan Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, 51 müslümanı şehit etmiş, 40 kişiyi de yaralamıştı. Tarrant saldırı anında Facebook'tan canlı yayın yapmıştı.

DÜNYA New York'ta silahlı saldırı: En az 10 ölü

DÜNYA Yeni Zelanda cami saldırganının manifestosundan 15 başlık