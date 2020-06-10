New York'ta polisin kirli defterleri ortaya saçılacak: Gizlilik yasası kaldırıldı

ABD'de eczanesi yağmalanan Türk: Yağmacılar protestoları fırsat olarak görüyor

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara yağmacılar damga vurdu. 30 eyalette binlerce yağma suçu yaşanırken, New Jersey'de bir Türk vatandaşına ait eczane de hedef oldu. Yapılan saldırıyı Yeni Şafak yayınında anlatan Eczacı Mehmed Bülend Uğur, yağmacıların bu tür protestoları fırsat olarak kullandığını belirtti. Uğur ayrıca, ABD polisinin uzun yıllardır uyguladığı ayrımcılığın, siyahilerde öfke patlamasına yol açtığını da söyledi.

