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Dünya

New York'taki Gazze eylemine sert müdahale

New York'ta İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto etmek isteyenler, ABD polisinin şiddetine maruz kaldı. Çok sayıda eylemciyi gözaltına alan polis, gözaltı sırasında bazı protestocuları tartakladı. BM binasına yürümek isteyen eylemciler, ABD'nin İsrail'e desteğini sonlandırması ve Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı.

04:00 - 14/04/2024 Pazar
Güncelleme: 04:46 - 14/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Göstericileri döverek tutukladılar.
Göstericileri döverek tutukladılar.

ABD’nin New York kentinde, cuma günü öğleden sonra ünlü Manhattan bölgesinde toplanan protestocular, İsrail'in 6 ayı aşkın süredir Gazze'de işlediği katliamları protesto etti. Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan protestocular, Herald Square Caddesi'nden Birleşmiş Milletler (BM) binasına yürümek isteyince New York polisi, protestoculara sert müdahalede bulundu. Çok sayıda protestocuyu gözaltına alan polis, gözaltı sırasında bazı protestocuları tartakladı. New York'taki protesto eylemine katılan eylemciler, İsrail'in yanı sıra ABD yönetimi aleyhine de sloganlar atarken bazı protestocuların "Katliamcı Joe (Biden)" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü. Protestocular ayrıca, ABD'nin İsrail'e olan desteğini sonlandırmasını ve Gazze'de ateşkes ilan edilmesini talep etti.


ON BİNLER SOKAKLARDA

ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Detroit kentinde de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Gösteride, ''Filistin Gençlik Hareketi'', ''Filistin İçin Sağlık Çalışanları'' üyesi ve birçok yerel aktivist, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto edip ve Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü katliamlar karşısında açıkça İsrail yanlısı bir tutum takınan New York merkezli ünlü gazetelerin polis şiddetini görmezden gelmesi dikkat çekti. New York Times (NYT) ve Wall Street Journal (WSJ) gibi New York merkezli ünlü gazeteler, protesto eyleminde yaşanan olayları okuyuculara aktarmadı. Diğer yandan İngiltere'de on binlerce kişi başkent Londra'da düzenledikleri yürüyüşte, Gazze'de soykırıma ortak olmakla itham ettikleri hükümetten "İsrail'e silah satışına son vermesi" talebinde bulundu.


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