New York'taki Gazze eylemine sert müdahale

ABD’nin New York kentinde, cuma günü öğleden sonra ünlü Manhattan bölgesinde toplanan protestocular, İsrail'in 6 ayı aşkın süredir Gazze'de işlediği katliamları protesto etti. Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan protestocular, Herald Square Caddesi'nden Birleşmiş Milletler (BM) binasına yürümek isteyince New York polisi, protestoculara sert müdahalede bulundu. Çok sayıda protestocuyu gözaltına alan polis, gözaltı sırasında bazı protestocuları tartakladı. New York'taki protesto eylemine katılan eylemciler, İsrail'in yanı sıra ABD yönetimi aleyhine de sloganlar atarken bazı protestocuların "Katliamcı Joe (Biden)" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü. Protestocular ayrıca, ABD'nin İsrail'e olan desteğini sonlandırmasını ve Gazze'de ateşkes ilan edilmesini talep etti.