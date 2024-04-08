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Hayat

Nehirden ekrana Filistin görünecek

Filistin kökenli modeller Bella ve Gigi Hadid’in ablaları Alana Hadid, Filistinlilerin sesi olmak için film şirketi kurdu. Filistin bayrağını temsilen “Watermelon (Karpuz) Pictures” adı verilen şirketin sloganı “Nehirden ekrana, Filistin görünecek” oldu. Hadid, “Hedefimiz, direniş gösteren dışlanmış seslere güvenli bir sığınak sağlamak” dedi.

04:00 - 8/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:17 - 8/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı modeller Bella ve Gigi Hadid’in ablası Alana Hadid, Filistinlilerin sesi olmak için bir film şirketi kurdu. “Watermelon (Karpuz) Pictures” isimli şirket, dünya genelinde yeterince temsil edilmeyen film yapımcılarının seslerini duyurmaya odaklanacak. Filistin bayrağını temsil eden karpuzla sembolize edilen Watermelon Pictures’ın sloganı ise, “Nehirden ekrana, Filistin görünecek” oldu. Hollywood haberleriyle tanınan Deadline sitesine açıklama yapan Kreatif Direktör Alana Hadid, “Hedefimiz, direniş gösteren dışlanmış seslere güvenli bir sığınak sağlamak. Filmlerimiz aracılığıyla, dünya çapındaki izleyicilere adaletsizliğe karşı durmaları için ilham vermeyi ve eğitmeyi amaçlıyoruz” cümlelerini kullandı.

İLK YAPIM AYRIM DUVARI MANZARALI OTEL

“Filistinlilere ait bağımsız film dağıtım, yapım ve finansman kuruluşu” olarak tanımlanan “Watermelon Pictures”ın ilk projesi, “Walled Off” adlı bir belgesel olacak. Belgeselde, Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde yer alan ve iç tasarımının yanı sıra duvar resimlerinin dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy tarafından yapıldığı “Ayrım Duvarı” manzaralı Walled Off Hotel’in hikayesi işlenecek. Filistin ve İtalyan kökenli Amerikalı film yapımcısı Vin Arfuso’nun yazıp yönettiği ve bölgede yaşayan Filistinlilerin hayatına ışık tutması planlanan belgeselin ortak yapımcılığını da Hadidlerin erkek kardeşi Anwar Hadid üstlendi. Belgeselin diğer yapımcıları arasında ise eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Nelson Mandela’nın torunu Kweku Mandela ve Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters yer alıyor. Belgesel, 3 Mayıs’ta dijital yayınlanacak.




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