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Dünya

Nijer'de cuntadan ECOWAS'a saldırı tehdidi

Nijer'deki darbenin sorumlusu olan cunta "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" Sözcüsü Amadou Abdramane, devlet televizyonundan yeni bir bildiri okudu. Bildiride, Nijer'in Paris, Abuja, Lome ve Washington büyükelçilerinin görevine son verildiği duyuruldu. Bildiride, "ECOWAS, Nijer'e askeri müdahalede bulunursa, dostlarımız (Gine, Mali, Burkina Faso) hariç üye ülkelerden birine ani bir saldırı düzenleriz." ifadesi kullanıldı.

09:20 . 4/08/2023 Cuma
AA
Nijer'de cuntadan ECOWAS'a saldırı tehdidi.

Nijer'de cuntadan ECOWAS'a saldırı tehdidi.

Nijer'de 26 Temmuz'da darbe yapan askeri cunta, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e askeri operasyon düzenlemesi halinde üye ülkelerden birine saldıracaklarını duyurdu.


"Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" Sözcüsü Amadou Abdramane, devlet televizyonundan yeni bir bildiri okudu.


Bildiride, Nijer'in Paris, Abuja, Lome ve Washington büyükelçilerinin görevine son verildiği duyuruldu.


Halka, casuslar ve yabancı ülkelerin ordularına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunulan bildiride, şüpheli her türlü hareketin yetkililere ihbar edilmesi istendi.


Bildiride, Fransa ile imzalanan tüm askeri iş birlikleri ve protokollerin de feshedildiği kaydedildi.


Cunta, ECOWAS'a da yeni bir tehditte bulundu. Bildiride,
"ECOWAS, Nijer'e askeri müdahalede bulunursa, dostlarımız (Gine, Mali, Burkina Faso) hariç üye ülkelerden birine ani bir saldırı düzenleriz."
ifadesi kullanıldı.


Cuntaya verilen süre azalıyor

ECOWAS, 30 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü zirvede, askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.


Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.


Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı. Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.


Diğer yandan Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya da üyesi oldukları ECOWAS'ın askeri müdahalesini destekleyeceklerini açıklamıştı.



Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.


Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.





#ABD
#Nijer
#Darbe
38 dakika önce
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