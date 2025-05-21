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Nijerya'da 7 mahkum hapishaneden kaçtı

Nijerya'da 7 mahkum hapishaneden kaçtı

14:3621/05/2025, Çarşamba
AA
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Osun eyaletindeki bir hapishaneden 7 mahkumun firar ettiği bildirildi.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Osun eyaletindeki bir hapishaneden 7 mahkumun firar ettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Osun eyaletindeki bir hapishaneden 7 mahkumun firar ettiği bildirildi. Mahkumların yakalanması için güvenlik kurumları ve yerel toplum liderleriyle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını aktaran Abubakar, halka itidal çağrısında bulundu.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Osun eyaletindeki bir hapishaneden 7 mahkumun firar ettiği bildirildi.


Nijerya Islah Servisi Sözcüsü Umar Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, Osun eyaletinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle İlesa bölgesindeki hapishanenin duvarının yıkıldığını belirtti.


Abubakar, duvarın yıkılmasının ardından 7 mahkumun hapishaneden firar ettiğini kaydetti.


Mahkumların yakalanması için güvenlik kurumları ve yerel toplum liderleriyle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını aktaran Abubakar, halka itidal çağrısında bulundu.


Abubakar, olayı "talihsiz" olarak nitelendirerek, vatandaşlara, eyalet hükümetinin olayın tekrarlanmasını önlemek için tedbirler aldığına dair güvence verdi.



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