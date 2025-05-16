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ABD'de 11 mahkum hapishaneden kaçtı

ABD'de 11 mahkum hapishaneden kaçtı

23:5016/05/2025, Cuma
AA
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ABD polisi 11 mahkumlarının firar ettiğini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
ABD polisi 11 mahkumlarının firar ettiğini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ABD'deki bir hapishaneden yaşları 19 ile 42 olan 11 erkek mahkum firar etti. Louisiana Eyalet Polisi, yaptığı sosyal medya paylaşımında 11 mahkumun firar ettiğini bir kişinin ise yakalandığı bilgisini paylaştı.

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans şehrindeki bir hapishaneden 11 mahkumun kaçtığı bildirildi.

Louisiana Eyalet Polisi'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, hapishaneden 11 mahkumun kaçtığı bilgisi paylaşıldı.

Paylaşılan bilgilere göre, yetkililer kaçan mahkumlardan birini yakaladı ve 10'unun bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetleri aktif şekilde işbirliği yapılıyor.

Açıklamada, sabah yapılan sayımda 11 mahkumun kayıp olduğu tespit edilirken, firar edenlerin 19 ile 42 yaşları arasında erkekler olduğu belirtildi.

Şerif Susan Hutson, departmanının kaçan mahkumları bulmak için yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetleriyle aktif şekilde işbirliği yaptığını söyledi.

Olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını aktaran Hutson,
"Bu olaya neden olan her türlü eksiklik veya başarısızlık hızlı ve tam hesap verebilirlikle ele alınacaktır."
ifadelerini kullandı.


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