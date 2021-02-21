Dünya Nijeryada feci kaza Askeri uçak düştü 6 asker hayatını kaybetti
AFRİKA

Nijerya'da feci kaza: Askeri uçak düştü 6 asker hayatını kaybetti

Nijerya'nın başkenti Abuja'da askerleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 6 asker hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Askeri uçak düştü 6 asker hayatını kaybetti.
Askeri uçak düştü 6 asker hayatını kaybetti.

Nijerya ordusuna ait bir uçak Abuja Havalimanı’na iniş sırasında düştü. 6 askerin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili detayları sosyal medyada paylaşan Nijeryalı kaynaklar, uçağın son anda rotasını yerleşim yerinden çevirmeyi başardığını aktardı.

  • Sosyal medyadaki iddialara göre kaptan pilot, manevra yaparak binaların ve yaşamın olduğu bölge yerine uçağın yönünü çalılıkların olduğu araziye çevirmeyi başardı.

Nijerya basını detayları paylaştı

Henüz uluslararası ajanslar konuyla ilgili kapsamlı bir haber yapmazken Nijerya basını kazanın detaylarını paylaştı. Ülkenin popüler gazetelerinden Vanguard News, Nijerya ordusuna ait King Air 350 tipi uçağın Minna’ya giderken motor arızası yaşadığını duyurdu.

  • Acil iniş yapmak zorunda kalan uçak Abuja Havalimanı’na inmeye çalışırken düştü. Uçakta 6 yolcu ve iki pilot bulunduğu açıklandı. Yetkililer uçakta bulunan kişilerin yaşamını yitirmiş olabileceğinden endişe ediyor.
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