Nijerya'da feci kaza: Askeri uçak düştü 6 asker hayatını kaybetti

Nijerya ordusuna ait bir uçak Abuja Havalimanı’na iniş sırasında düştü. 6 askerin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili detayları sosyal medyada paylaşan Nijeryalı kaynaklar, uçağın son anda rotasını yerleşim yerinden çevirmeyi başardığını aktardı.

Sosyal medyadaki iddialara göre kaptan pilot, manevra yaparak binaların ve yaşamın olduğu bölge yerine uçağın yönünü çalılıkların olduğu araziye çevirmeyi başardı.

Nijerya basını detayları paylaştı

Henüz uluslararası ajanslar konuyla ilgili kapsamlı bir haber yapmazken Nijerya basını kazanın detaylarını paylaştı. Ülkenin popüler gazetelerinden Vanguard News, Nijerya ordusuna ait King Air 350 tipi uçağın Minna’ya giderken motor arızası yaşadığını duyurdu.