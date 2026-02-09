Yeni Şafak
Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 30 kişi hayatını kaybetti

Çok sayıda yaralının olduğu kazada onlarca ölü var.
Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kano Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, eyaletin Kwanar Barde bölgesinde yolcu taşıyan tır dikkatsiz sürüş sonucu kaza yaptı.

Kazada 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kano Eyaleti Valisi Abba Yusuf, kazayı "yürek parçalayıcı" ve eyalet için büyük bir kayıp olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yusuf, özellikle ağır vasıta sürücülerine dikkatsiz araç kullanmamaları ve trafik kurallarına sıkı şekilde uymaları çağrısında bulundu.



