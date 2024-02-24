Nikkei Asia'dan dikkat çeken iddia: Rusya Japonya ve Tayvan'dan tank parçaları ithal ediyor

Belgelerde, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko hükümetiyle bağlantılı bir kişinin, 2022'de Çin'de kurduğu "Shenzhen 5G High-Tech Innovation" adlı firma aracılığıyla tank ve diğer silahların yapımında kullanılan parçaları tedarik ettiği belirtildi.