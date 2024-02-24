|
Dünya

Nikkei Asia'dan dikkat çeken iddia: Rusya Japonya ve Tayvan'dan tank parçaları ithal ediyor

Japon basın kuruluşu Nikkei Asia, Rus savunma firmalarının, Çin'de kurulan paravan şirket aracılığıyla Japonya ve Tayvan menşeli tank yapımında kullanılan parçalar ithal ettiğini iddia etti. Bu firmaların sağladığı tank parçalarının, Rus savunma şirketi UralVagonZavod'a gönderilerek T-72 ve T-90 tanklarının yapımında kullanıldığı savunuldu.

09:16 - 24/02/2024 Cumartesi
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Nikkei Asia, iddiayı, Belarus hükümetinin "terörist oluşum" olarak tanımladığı Polonya merkezli muhalif kuruluş Bypol'un sağladığı belgelere dayandırdı.


İddiaya göre, Rusya'nın müttefiki Belarus hükümetiyle bağlantıları bulunan bir kişi, Şubat 2022'de Çin'de açtığı firma aracılığıyla tank yapımında kullanılan parçaların ithalatını sürdürdü.


Belgelerde, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko hükümetiyle bağlantılı bir kişinin, 2022'de Çin'de kurduğu "Shenzhen 5G High-Tech Innovation" adlı firma aracılığıyla tank ve diğer silahların yapımında kullanılan parçaları tedarik ettiği belirtildi.

Bu doğrultuda Shenzhen 5G'nin, Japonya merkezli Metrol ve Oriental Motor firmalarından satın aldığı sensör ve motorları, Lukaşenko hükümetiyle bağlantılı olduğu öne sürülen SALEO ve LLC Laboratory of Additive Technologies adlı savunma firmalarına gönderdiği iddia edildi.


Bu firmaların sağladığı tank parçalarının, Rus savunma şirketi UralVagonZavod'a gönderilerek T-72 ve T-90 tanklarının yapımında kullanıldığı savunuldu.


Bypol belgelerinde ayrıca, LLC firmasının 2022'den beri Tayvan merkezli Attoptic şirketinden tedarik ettiği encoder (kodlayıcı) diskleri Rusya menşeli silah üreticisi Peleng firmasına gönderdiği ileri sürüldü.


İddiaya yanıtlar


Nikkei Asia'nın iletişime geçtiği Japonya menşeli Metrol ve Oriental Motor firmaları, doğrudan Shenzhen 5G firmasıyla alım satım yapmadıklarını kaydetti.

#Aleksandr Lukaşenko
#Belarus
#Nikkei Asia
#Rusya
#Tayvan
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Berat Gecesi mesajları 2024: Sevdiklerinizi mutlu edebileceğiniz en güzel, yeni, kısa ve anlamlı Berat Gecesi mesajları