Dünya Norveç Polonyaya füze düşmesini çok ciddi olay olarak görüyor
AVRUPA

Norveç Polonya'ya füze düşmesini 'çok ciddi olay' olarak görüyor

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeld, Polonya topraklarına bir füzenin düşmesini "çok ciddi bir olay" olarak gördüklerini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Norveç Polonyaya füze düşmesini çok ciddi olay olarak görüyor
Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeld açıklma yaptı.

Norveç kamu yayın kuruluşu NRK'daki habere göre Huitfeld, Polonya'ya füze düşmesini not ettiklerini belirtti.

"Bu çok ciddi bir olay ancak olayın henüz birçok boyutu net değil." diyen Huitfeld, Polonya makamlarından konuyla ilgili daha fazla açıklama beklediklerini kaydetti.

Norveç Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki köye füze düşmesinden kısa süre önce de sosyal medya hesabından açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapılara saldırdığını, bunu kınadıklarını bildirmişti.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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