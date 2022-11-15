Norveç Polonya'ya füze düşmesini 'çok ciddi olay' olarak görüyor

Norveç kamu yayın kuruluşu NRK'daki habere göre Huitfeld, Polonya'ya füze düşmesini not ettiklerini belirtti.

"Bu çok ciddi bir olay ancak olayın henüz birçok boyutu net değil." diyen Huitfeld, Polonya makamlarından konuyla ilgili daha fazla açıklama beklediklerini kaydetti.

Norveç Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki köye füze düşmesinden kısa süre önce de sosyal medya hesabından açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapılara saldırdığını, bunu kınadıklarını bildirmişti.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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