Norveç'te NATO'ya ait bir Amerikan uçağı düştü

Dünya

Harry Potter Zelenski: Sokak sanatçıları Ukrayna’ya çizgileriyle destek veriyor

Avrupa şehirleri, Rus işgaline karşı direnen Ukrayna’ya destek vermek amacıyla çizilen duvar resimleriyle bezendi. Çeşitli sokak sanatçıları Polonya’dan, İngiltere ve Fransa’ya kadar, savaşı kendi çizgileriyle protesto etti.